Πάτρα: Απόψε στο Λιθογραφείο προβολή του ντοκιμαντέρ "Σμιλεμένες Ψυχές"

Ο “Γυμνός Οφθαλμός” του Νίκου Καββαδία προβάλει την ταινία “Σμιλεμένες Ψυχές” του Σταύρου Ψυλλάκη απόψε Τετάρτη 5/11/2025 στις 20:30 και στις 22:30 στο Θέατρο Λιθογραφείον στη Μαιζώνος 172β στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει ο Νίκος Καββαδίας, "ο γυμνοφθαλμίτικος μήνας Νοέμβριος τιτλοφορείται “AΝΘΡΩΠΟΣ πρώτα, μετά γιατρός“. Στο πλαίσιο αυτής της κινηματογραφικής ενότητας θα προβληθούν δύο συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ. Το ένα είναι οι “Σμιλεμένες Ψυχές” του σπουδαίου ντοκιμαντερίστα Σταύρου Ψυλλάκη και το άλλο θα είναι επίσης ένα ντοκιμαντέρ".

ΣΜΙΛΕΜΕΝΕΣ ΨΥΧΕΣ

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025

α’ προβολή: 20:30 – β΄προβολή: 22.30.

Εισιτήρια: γενική είσοδος 5 ευρώ – φοιτητικό, Α.Μ.Ε.Α, ανέργων, 65+, 4 ευρώ.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Ο 82χρονος Ελβετός οδοντίατρος Ζυλιέν Γκριβέλ (Julien Grivel), για 26 ολόκληρα χρόνια (1972-1998) ερχόταν στην Αθήνα δύο φορές το χρόνο, όχι γιά διακοπές, αλλά γιά να φροντίσει, δωρεάν, τα δόντια των χανσενικών (λεπρών) στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων “Η Αγία Βαρβάρα”. Στο βιβλίο του “Ελλάδα, η δική μου Ιθάκη” γράφει: “Υιοθετώντας την γλώσσα των Ελλήνων, υιοθέτησα ασυνείδητα και την σκέψη τους… Ένα εσωτερικό ταξίδι που με βοήθησε να βλέπω τον κόσμο και την ζωή διαφορετικά”.

Η φιλία του με τον πρώην Χανσενικό Μανώλη Φουντουλάκη ήταν καταλυτική. “Ξέρεις φίλε, με αυτές τις δοκιμασίες βγαίνει όμορφα σμιλεμένη η ψυχή του ανθρώπου» του έλεγε.

Ο Σταύρος Ψυλλάκης διευκρινίζει γιά το κίνητρό του να κάνει τις “Σμιλεμένες Ψυχές”: “Δεν ήθελα να κάνω απλά μία ταινία για το καλό έργο ενός ανθρώπου. Είναι ένας άνθρωπος πολύ σπουδαίος, πολύ αγαπητός, που γιά 26 ολόκληρα χρόνια περιέθαλπε τα δόντια των Χανσενικών. Αυτό, που πολύ με ενδιέφερε είναι η περιπέτεια η εσωτερική, που μπήκε αυτός ο άνθρωπος παίρνοντας την συγκεκριμένη απόφαση”…

Ο Σταύρος Ψυλλάκης φωτίζει τον άνθρωπο και γιατρό Ζυλιέν Γκριβέλ, που είχε το θάρρος να δει και να φωτισθεί από την εσωτερική ομορφιά πλασμάτων σαν τον Μανώλη Φουντουλάκη, που μπορεί, λόγω της φοβερής ασθένειας, να “σώθηκε το λαδάκι τους, αλλά δεν έσβησε το φώς τους”.