Πάτρα: Εκδήλωση με τίτλο «Σ' Ευχαριστώ Δότη»

Την συνδιοργανώνουν το Σάββατο 20-9 το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (ΚΕΔΜΟΠ) – «Χάρισε ζωή» & ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών Με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα»

Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών και στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας ώστε να προσφέρουν ελπίδα ζωής προς τους ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα, αυτό το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στον Πεζόδρομο Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου στην Πάτρα από τις 11.00 το πρωί έως τις 14.00 θα πραγματοποιηθεί music street fest με συμμετοχή από φοιτητικές και μαθητικές μουσικές μπάντες.

Παράλληλα όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, εθελοντές του ΚΕΔΜΟΠ - «Χάρισε Ζωή»- Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών
Πανεπιστημίου Πατρών, θα ενημερώνουν και θα εγγράφουν νέους εθελοντές δότες διενεργώντας δειγματοληψία σάλιου.

Την εκδήλωση με τίτλο «Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΔΟΤΗ», συνδιοργανώνουν το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (ΚΕΔΜΟΠ) –«Χάρισε ζωή» και ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών Με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» με σκοπό τη διάδοση του
ανθρωπιστικού μηνύματος της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών, η οποία είναι σημαντική και πολύτιμη για τη ζωή.

Την εκδήλωση στηρίζουν το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Πατρέων καθώς και το Τμήμα Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

