Ο Τραμπ παραβίασε το πρωτόκολλο κατά την επίσκεψή του στο Κάστρο του Γουίνσδορ

Ο βασιλιάς Kάρολος Γ’, η βασίλισσα Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ υποδέχτηκαν σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια στη Βρετανία, με την έναρξη της ιστορικής δεύτερης επίσημης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ.

Ωστόσο, τα βρετανικά δημοσιεύματα έσπευσαν να εστιάσουν πως ο Αμερικανός πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έσπασαν το βασιλικό πρωτόκολλο αμέσως μόλις έφτασαν στο κάστρο του Γούινσδορ.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Τραμπ προσγειώθηκε με το ελικόπτερο Marine One στον κήπο Walled Garden του κτήματος Γουίνσδορ – 21 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξής του, που ήταν στις 11: 55 - επομένως, το πρόγραμμα καθυστέρησε ελαφρώς.

Τελικά στις ο Αμερικανός πρόεδρος κατέφτασε με την Μελάνια Τραμπ και η άφιξή τους γιορτάστηκε με μουσική από την Βασιλική Φρουρά του Ιππικού (Household Cavalry), που φορούσε επίσημη στολή σχεδιασμένη τον 17ο αιώνα και φτιαγμένη από καθαρό χρυσό νήμα.

Μόλις ο Τραμπ χαιρέτησε την πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία μαζί με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ υποδέχθηκαν πρώτοι τον Αμερικανό πρόεδρο και σύμφωνα με έναν αναγνώστη χειλιών, εκείνος είπε στην Κέιτ τη φράση : «Είσαι πανέμορφη».

Δεν υποκλίθηκαν στο βασιλικό ζεύγος

Στη συνέχεια οι τέσσερίς τους περπάτησαν προς το Victoria House, όπου συνάντησαν τον βασιλιά και τη βασίλισσα.

Και σε εκείνο το σημείο, ο Αμερικανός πρόεδρος παραβίασε το πρωτόκολλο για δεύτερη φορά, καθώς τόσο εκείνος όσο και η Μελάνια αντάλλαξαν χειραψίες με τον Κάρολο και την Καμίλα, αλλά κανένας από τους δύο δεν έκανε βαθιά υπόκλιση, ως είθισται.

Αν και η ενέργεια αυτή είναι επίσημα αντίθετη με το πρωτόκολλο, ένας βασιλικός εμπειρογνώμονας εξήγησε στο βρετανικό μέσο Express ότι η βασιλική οικογένεια δεν προσβάλλεται από μία τέτοια χειρονομία – στην οποία έχουν προχωρήσει και άλλοι πρόεδροι των ΗΠΑ.