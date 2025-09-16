Στρώθηκε το κόκκινο χαλί στο Ουίνδσορ για τον Τραμπ – Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος θέλει να τον εντυπωσιάσει

Η διπλωματία της τιάρας

Για μία επίδειξη αίγλης και μεγαλοπρέπειας ετοιμάζεται το βρετανικό Παλάτι, που υποδέχεται τον Ντόναλντ Τραμπ και την Μελάνια Τραμπ για επίσημη επίσκεψη στην Βρετανία. Στο Κάστρο του Ουίνδσορ όλοι εργάζονται πυρετωδώς προκειμένου ο Βασιλιάς Κάρολος να υποδεχθεί και να εντυπωσιάσει τον Αμερικανό πρόεδρο. «Τον καλοπιάνουμε. Δεν θα ερχόταν στη Βρετανία αν δεν είχε την ευκαιρία να μείνει στο Κάστρο του Ουίνδσορ, πιθανώς να αποτίσει φόρο τιμής στην (εκλιπούσα) βασίλισσα που θαυμάζει τόσο πολύ και να συναντήσει τον βασιλιά», δήλωσε ο Ρόμπερτ Λέισι, βασιλικός ιστορικός και σύμβουλος στη σειρά του Netflix «The Crown». Εντυπωσιακό δείπνο, τιάρες, βασιλικές άμαξες και στρατιωτικά αγήματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του θα φτάσουν στην Βρετανία αργά απόψε το βράδυ και η επίσημη επίσκεψη τους θα ξεκινήσει την Τετάρτη. Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα υποδεχθούν το προεδρικό ζεύγος και θα το συνοδεύσουν με άμαξες σε μία ξενάγηση στο κτήμα του Ουίνδσορ. Εν συνεχεία θα μεταβούν στο κάστρο μέσω ενός διαδρόμου που θα έχουν σχηματίσει μέλη των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων. Το πιο εντυπωσιακό μέρος της επίσκεψης αναμένεται το απόγευμα της Τετάρτης με το επίσημο κρατικό δείπνο, όπου οι άνδρες θα φορούν σμόκιν και οι γυναίκες επώνυμες τουαλέτες, εντυπωσιακά κοσμήματα και τιάρες. Το τραπέζι που έχει μήκος 50 μέτρων μπορεί να φιλοξενήσει 160 καλεσμένους. Απαιτούνται πέντε ημέρες για να στρωθεί με πιάτα και μαχαιροπίρουνα που χρονολογούνται πριν από 200 χρόνια.

«Οι τιάρες θα κάνουν δυναμική εμφάνιση. Όλα θα φαίνονται υπέροχα», είπε ο Ηugo Vickers, ιστορικός και συγγραφέας του βιβλίου «Αλίκη», μίας βιογραφίας της μητέρας του πρίγκιπα Φίλιππου. Και συνέχισε: «Ο Κιρ Στάρμερ χρησιμοποίησε, κατά κάποιο τρόπο έξυπνα, τον βασιλιά για να προσελκύσει τον πρόεδρο Τραμπ εδώ, για να περάσει καλά. Και (είναι) μια θαυμάσια ευκαιρία, με όλη την καλή θέληση που θα επιστρατευθεί σε αυτό το σημείο, να του μιλήσει … και αν υπάρχει κάποια ελπίδα να διευθετηθεί η Ουκρανία, κλπ. Όλα αυτά είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση». Η Βρετανία πιέζει τον Τραμπ για ευνοϊκούς όρους στις εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και την αμερικανική βοήθεια για την Ουκρανία και την αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας προς την Ευρώπη. «Μια νέα προεδρία Τραμπ, ένας νέος πρωθυπουργός, μια διαφορετική κυβέρνηση, αλλά η ίδια αίσθηση πανικού και η ίδια αίσθηση ότι το καλύτερο ατού που μπορούμε να έχουμε με αυτόν τον πρόεδρο είναι να τον κολακεύσουμε και να προσπαθήσουμε να τον συνδέσουμε με κάτι που φαίνεται να τον εντυπωσιάζει πραγματικά, δηλαδή τη μοναρχία και το γεγονός ότι η μητέρα του φυσικά γεννήθηκε στη Σκωτία», τόνισε ο Martin Farr, ειδικός στη σύγχρονη βρετανική ιστορία από το Πανεπιστήμιο του Newcastle.