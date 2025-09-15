Αλέξανδρος Τσουβέλας: Ιερείς έκαναν μήνυση στον γνωστό κωμικό για ύβρεις σε παράστασή του

Σε μπελάδες φαίνεται πως έχει μπει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, καθώς ιερείς αποφάσισαν να καταθέσουν μήνυση σε βάρος του για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Όλα ξεκίνησαν από μία παράσταση του στην Στυλίδα το βράδυ της Παρασκευής (12.09.2025). Εκεί, ενώ ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ήταν στη σκηνή και διασκέδαζε το κοινό εμφανίστηκε σε ένα υπερυψωμένο σημείο ένας ιερέας και ο γνωστός κωμικός ξεκίνησε τα αστεία μαζί του, που τον έφεραν τελικά αντιμέτωπο με μήνυση.

Κατά τη διάρκεια του σόου, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τραγούδησε με το soundtrack της σειράς «Ιησούς από τη Ναζαρέτ», έκανε μία άσεμνη χειρονομία και είπε και μία άσεμνη φράση, που δε φαίνεται εκείνη να ενόχλησε κανέναν από τους θεατές του. Το βίντεο με το εν λόγω απόσπασμα έγινε αμέσως viral και έφτασε στα μάτια και τα αυτιά κάποιων ιερέων, οι οποίοι αποφάσισαν να του υποβάλλουν μήνυση, κατηγορώντας τον για «προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας».

«Μήνυση εναντίον του γνωστού Αλέξανδρου Τσουβέλα καταθέτουν ιερείς, με βάση το άρθρο 337 του Ποινικού Κώδικα περί προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας», δήλωσε μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανέβασε στο Youtube του Εκκλησία Online o Ανδρέας Καραγιάννης.