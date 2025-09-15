Αίγιο- Το στερνό αντίο στον Άρη Τηλιγάδη- «Έζησες όχι μόνο για σένα αλλά και για τους άλλους»

Ήταν όλοι εκεί: Συνεργάτες, φίλοι, συμπολίτες έσπευσαν στην Παναγία Φανερωμένη για να πουν το στερνό αντίο στον Άρη Τηλιγάδη, τον αιγιώτη επιχειρηματία και περιφερειακό σύμβουλο Δυτικής Ελλάδας που έφυγε από τη ζωή το πρωί της Κυριακής σε ηλικία 65 ετών, χτυπημένος από τον καρκίνο.

Από τις 5 το απόγευμα, οπότε και η σορός του τέθηκε σε προσκύνημα, εκατοντάδες από Αιγιάλεια, Πάτρα και ευρύτερη περιοχή βρέθηκαν στον Ιερό Ναό για να συλλυπηθούν την απαρηγόρητη οικογένειά του. Στις 6 ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία, χοροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας Γέροντος Αμβροσίου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου. Η ροή του κόσμου δεν σταμάτησε καθ’όλη τη διάρκεια της νεκρώσιμης ακολουθίας και μεταξύ άλλων το παρών έδωσαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παΐσιος, ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ κ. Ανδρέας Κατσανιώτης, ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι όλων σχεδόν των παρατάξεων, καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού και επαγγελματικού κόσμου, φορέων και συλλόγων.

«Η περιοχή μας πενθεί έναν καλό οικογενειάρχη και καλό φίλο, που έφυγε πρόωρα από τον κόσμο. Με τη ζωή του δόξασε τον τόπο μας, βοηθώντας ηθικά και υλικά, διακριτικά, πολλούς συμπολίτες μας. Είχε μεγάλο θάρρος, παρ’όλο που ήταν βαριά άρρωστος στις τελευταίες του στιγμές. Η ζωή του ας αποτελέσει παράδειγμα για όλους εμάς» σημείωσε μεταξύ άλλων στον επικήδειο λόγο του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος, για να ακολουθήσει η ανάγνωση του ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας από τον πρόεδρο κ. Παΐσιο. Φορτισμένος συναισθηματικά ήταν ο λόγος του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, που μεταξύ άλλων σημείωσε: «Μου φαίνεται προσωπικά αδύνατον που δεν θα ξαναδεχτούμε μήνυμα ή τηλέφωνό σου για κάποιο ζήτημα, μια συμβουλή, μια ιδέα σου. Από την καρδιά μου σου εκφράζω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να ξέρεις ότι ήμουν πολύ περήφανος όταν αποφάσισες να συμπορευτείς μαζί μας στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές. Το χνάρι σου είναι βαθύ και δεν θα σβήσει. Η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί μέχρι να γίνουν όλα όσα ονειρευόσουν. Έζησες περήφανος και ελεύθερος και δεν έζησες μόνο για σένα αλλά και για τους άλλους».

Ακολούθησε ανάγνωση ψηφισμάτων από την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Μαρία Γιδά, από τη Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αχαΐας που διάβασε ο επιμελητηριακός σύμβουλος κ. Βάσος Μποδιώτης, της Συντεχνίας Αρτοποιών Αιγίου από τον πρόεδρο κ. Παναγιώτη Κουτρόπουλο, από την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδας, από την Παναιγιάλεια Ανεξάρτητη Επιμελητηριακή Κίνηση που διάβασε ο διάδοχος του εκλιπόντος στην προεδρία κ. Γιώργος Σακελλαρόπουλος και από την Ένωση Παλαιών Προσκόπων Αιγίου. Λόγια από καρδιάς εν είδει αποχαιρετισμού μοιράστηκαν ο πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Πλάτων Μαρλαφέκας, καθώς και οι φίλοι του Νίκος Φιλιππόπουλος και Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Η ταφή του έγινε στο Κοιμητήριο Αιγίου και η οικογένεια δέχθηκε συλλυπητήριες ευχές στο Δημοτικό Κυλικείο του κοιμητηρίου. Σημειώνεται ότι στην είσοδο του Ιερού Ναού υπήρχε κουμπαράς υπέρ της ενίσχυσης του Συλλόγου «Φλόγα», μετά από επιθυμία της οικογένειας.