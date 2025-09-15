Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον θάνατο του Αριστείδη Τηλιγάδη

Ψήφισμα εξέδωε το Περιφερειακό Συμβούλιο για τον θάνατο του Περιφερειακού Συμβούλου Αριστείδη Τηλιγάδη

Το ψήφισμα

Στην Πάτρα σήμερα στις 15/09/2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρώτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/303513/456/15-09-2025 γραπτή προσκληση του Προέδρου του, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, συμφώνα με τις διατάξεις τών α ρθρών 167, 168 και 169 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), οπώς ισχύουν.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου σαράντα πέντε (45) μελών, τα παρακάτώ μέλη: 1. ΠΑΪ ΣΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Προ εδρος

2. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΪΟΝΥΣΪΟΣ – Αντιπρο εδρος

3. ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΪΟΣ – Γραμματε ας

4. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)

5. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΪΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)

6. ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

7. ΒΑΣΪΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΤΣΑΦΛΪΑΣ)

8. ΒΕΛΪΣΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΪΟΣ

9. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΜΑΛΪΑ

10. ΓΪΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΪΛΕΪΟΣ

11. ΔΑΟΥΤΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΪΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)

12. ΔΗΜΗΤΡΟΓΪΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

13. ΔΪΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΪΝΟΣ

14. ΖΑΪ ΜΗΣ ΦΩΚΪΩΝ

15. ΚΑΡΝΑΒΪΑΣ ΪΩΑΝΝΗΣ

16. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΪΝΟΣ

17. ΚΑΤΣΑΚΪΩΡΗΣ ΝΪΚΟΛΑΟΣ (ΝΪΚΟΣ)

18. ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

19. ΚΟΝΤΟΓΪΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΪΟΣ

20. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΪΚΟΛΑΟΣ

21. ΚΟΤΡΩΝΪΑΣ ΝΪΚΟΛΑΟΣ

22. ΚΩΣΤΑΚΪΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΪΟΣ

23. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

24. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΑΝΝΑ

25. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΪΟΣ

26. ΜΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΪΟΣ

27. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΪΑΝΟΣ (ΛΪΝΟΣ)

28. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)

29. ΜΠΟΥΝΪΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

30. ΜΠΟΥΣΗ ΜΑΡΪΑ

31. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΪΩΤΗΣ

32. ΝΪΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΪΟΣ

33. ΝΤΑΤΣΪΚΑ ΓΕΩΡΓΪΑ

34. ΠΑΝΑΓΟΓΪΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΪΣΤΪΝΑ

35. ΠΑΝΑΓΟΥΛΪΑΣ ΓΕΩΡΓΪΟΣ

36. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΪΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)

37. ΠΑΡΪΣΗΣ ΣΩΤΗΡΪΟΣ

38. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΪΩΤΗΣ

39. ΣΚΪΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΪΔΩΝ

40. ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

41. ΤΣΑΓΡΗΣ ΑΝΤΩΝΪΟΣ

42. ΦΕΣΣΪΑΝ ΓΕΡΑΣΪΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)

43. ΦΪΛΪΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

44. ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΪΟΣ

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νομότυπα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης.

Χρέη γραμματέα άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακώνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Τσούμα Βασιλική σύμφώνα με την υπ’ αριθμ. πρώτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/243772/5158/21-07-2025 (ΑΔΑ: 6ΦΚΗ7Λ6-ΗΤΖ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφου διαπιστώ θηκε η νο μιμη απαρτι α, ο Προ εδρος κη ρυξε την ε ναρξη της συνεδρι ασης και ενημε ρώσε το σώ μα για το κατεπει γον της συνεδρι ασης, το οποι ο ομο φώνα εγκρι θηκε.

Εισάγεται το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έκδοση ψηφίσματος σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής για το θάνατο του Περιφερειακού Συμβούλου Δυτικής Ελλάδας Τηλιγάδη Αριστείδη» βάσει του υπ’ αριθμ.: 303513/456/15- 09-2025 σχεδίου Ψηφίσματος που απεστάλη μαζί με την Πρόσκληση σε όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και το οποίο έχει ώς εξής:

- Δημοσιευθεί το παρόν στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και στον Τοπικό Τύπο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανώτέρώ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εκδίδει το ακόλουθο ΨΗΦΪΣΜΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, με την αναγγελία της απώλειας του Περιφερειακού Συμβούλου ΑΡΪΣΤΕΪΔΗ ΤΗΛΪΓΑΔΗ συνήλθε σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 σε έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να εκφράσει τη θλίψη του και να αποτίσει ελάχιστο φόρο τιμής στον εκλιπόντα.

Ο Αριστείδης Τηλιγάδης ώς εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας με αρμοδιότητα τη σύνδεση της περιφερειακής αρχής με τους εμπορικούς συλλόγους της ΠΕ Αχαΐας διακρίθηκε για το ήθος και την αφοσίώσή του στον δημόσιο βίο, αφήνοντας έντονο αποτύπώμα στην τοπική κοινώνία και αυτοδιοίκηση.

Τιμώντας τη μνήμη του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

ο μ ό φ ώ ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι, όπώς

- Παραστεί τιμητικώς αντιπροσώπεία του Περιφερειακού Συμβουλίου με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριο Φαρμάκη και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστο Παΐσιο.

-Αναγνώσθεί το παρόν ομόφώνο ψήφισμα κατά την εξόδιο ακολουθία από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστο Παΐσιο και να επιδοθεί στην οικογένειά του. - Εκφώνηθεί τιμητικώς ο επικήδειος λόγος από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριο Φαρμάκη.

- Κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος συναδέλφου.

- Εγκρίνει την επιχορήγηση ποσού 500,00€ στο σύλλογο «ΦΛΟΓΑ: Σύλλογος Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια», στη μνήμη του εκλιπόντος.

-Τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αειμνήστου εκλιπόντος συναδέλφου στο πρώτο, μετά την εξόδιο ακολουθία του, Περιφερειακό Συμβούλιο.

- Δημοσιευθεί το παρόν στην Ϊστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και στον Τοπικό Τύπο.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ώς ακολούθώς:



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ