Το διακριτικό νεύμα της Καμίλα στην Κέιτ Μίντλετον για να αποχωρήσει από συνομιλία με τη Μελάνια Τραμπ

Μία μάλλον αμήχανη στιγμή ανάμεσα στη βασίλισαα Καμίλα και την Κέιτ Μίντλετον, κατά την επίσημη τελετή υποδοχής του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ στο Γουίνδσορ, κατέγραψαν οι κάμερες.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον ήταν οι πρώτοι που υποδέχθηκαν το προεδρικό ζεύγος στο Κάστρο του Γουίνδσορ (17.09.2025), πριν το συνοδεύσουν στη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα.

Σύμφωνα με τα βίντεο από την τελετή, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του αντάλλαξαν χαιρετισμούς με τον βασιλιά και τη Καμίλα, ο Κάρολος συνομίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο και η Καμίλα με τη Μελάνια.