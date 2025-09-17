Δεν έβλεπε, δεν τη βλέπαν - Η Μελάνια με καπέλο -"πιάτο" και στο Κάστρο Γουίνδσορ

Το στιλ της Μελάνια Τραμπ είναι αδιαμφισβήτητα άψογο και μέσω αυτού πολλές φορές στέλνει μηνύματα.

Όσο για τα καπέλα της – όταν επιλέξει να φορέσει – αυτά κι αν μονοπωλούν το ενδιαφέρον…

Η Μελάνια Τραμπ βρίσκεται με τον σύζυγό της Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία για επίσημη επίσκεψη – την δεύτερη του αμερικανού προέδρου. Λίγο μετά τις 12 τοπική ώρα έφθασαν στο Κάστρο Γουίνδσορ – με καθυστέρηση. Εκεί τους υποδέχθηκαν αρχικά, στα σκαλιά του ελικοπτέρου, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον και στη συνέχεια, στην είσοδο του Κάστρου, ο βασιλιάς Κάρολος με την βασίλισσα Καμίλα.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση, ωστόσο, ήταν το τεράστιο καπέλο της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ που έκρυβε τα μάτια της. Με απλά λόγια ούτε έβλεπε, ούτε την έβλεπαν.