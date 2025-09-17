Η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras IQ, επιστρέφει 21-23 Νοεμβρίου

Η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras IQ, που ξεκίνησε το 2012 ως κοινή πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών με το Επιμελητήριο Αχαΐας, επιστρέφει και φέτος δυναμικά, αποτελώντας το κορυφαίο γεγονός για το οικοσύστημα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο Πατρών και συνεχίζει:

Με άξονες Γνώση - Συνεργασία - Δικτύωση – Καινοτομία- Έμπνευση, η 9η Patras IQ 2025 ανοίγει τις πόρτες της σε:



Μαθητές/τριες που θα ανακαλύψουν τον κόσμο της έρευνας

Φοιτητές/τριες που θα εμπνευστούν και θα τολμήσουν το «επιχειρείν»

Ερευνητές/τριες που θα παρουσιάσουν τα αξιοποιήσιμα αποτελέσματά τους, με στόχο την ενδυνάμωση της πραγματικής οικονομίας

Spin-offs & Start-ups που θα αναζητήσουν επενδυτές/συνεργάτες και θα προβάλλουν το έργο τους, σε εξειδικευμένο και μη κοινό

Επιχειρήσεις που θα εντοπίσουν νέες τεχνολογίες για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος

Εκπαιδευτικούς & Ερευνητικούς Φορείς που θα προβάλουν ώριμα ερευνητικά αποτελέσματα

Δημόσιους & Ιδιωτικούς Φορείς που θα ενισχύσουν το οικοσύστημα καινοτομίας αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας

Η Patras IQ 2025 είναι μια εμπειρία συμμετοχής στη δημιουργία του μέλλοντος.



Αποτελεί μία εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας με αντικειμενικό στόχο την υποστήριξη της έξυπνης ανάπτυξης.

ΕΛΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Περισσότερες πληροφορίες: https://patrasiq.gr/