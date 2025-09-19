Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα - Γούναρη: Η βιτρίνα του κινέζικου "λατρεύει" τον Ρέντφορντ

Η βιτρίνα ενός κινεζικού καταστήματος ξεχωρίζει για τη... φανερή αδυναμία της στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Μια απρόσμενη εικόνα στην οδό Γούναρη τραβά τα βλέμματα των περαστικών στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην οδό Γούναρη.

Η βιτρίνα ενός κινεζικού καταστήματος ξεχωρίζει για τη... φανερή αδυναμία της στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Με φωτογραφίες του διάσημου ηθοποιού να κοσμούν το τζάμι, το κατάστημα μοιάζει να τιμά  τον αξέχαστο χολιγουντιανό ηθοποιό, ο οποοίος έφυγε από την ζωή πριν λίγες ημέρες.

#tags Ρόμπερτ Ρέντφορντ Οδός Γούναρη Βιτρίνες

