Πατέρας Αντώνιος: Αδυνατώ να καταβάλω τις 60.000 ευρώ, ελπίζω στην βοήθεια των συνανθρώπων μου

Αδυναμία να καταβάλει το ποσό των 60.000 ευρώ που του επέβαλε το Εφετείο, κατά μετατροπή της ποινής των 9,5 ετών, για την υπόθεση των βάναυσων τιμωριών σε παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου, δηλώνει ο Αντώνιος Παπανικολάου ο οποίος αναφέρεται σε δήλωση που εξέδωσε σε “ακραία μεροληψία του δικαστηρίου”.

Στη δήλωσή του ο ιδρυτής της ΜΚΟ αναφέρει πως ελπίζει να λάβει βοήθεια από “κάθε συνάνθρωπο” για την συγκέντρωση του ποσού.

Η δήλωση του πατρός Αντωνίου είναι η ακόλουθη :“Η καταδικαστική απόφαση, που εκδόθηκε ερήμην μου, αφού προηγουμένως παραιτήθηκαν οι δικηγόροι μου (πρώτα οι τρείς, Θ. Κονταξής, Α. Τριαντάφυλλου, Ι. Κώτσος και ύστερα οι δύο, Α. Μπασαράς και Γ. Γεωργίου) και αποχώρησα κι εγώ, για λόγους ακραίας μεροληψίας του δικαστηρίου και στέρησης των υπερασπιστικών μου δικαιωμάτων, ήταν προδιαγεγραμμένη.

Ζώ με την πρεσβυτέρα και το ανήλικο τέκνο μου, με έναν μειωμένο μισθό και κατά τούτο, αδυνατώ να καταβάλλω ακόμα και την οποιαδήποτε, ελάχιστη δόση. Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ως καταφύγιο και παρηγορία, ελπίζοντας στην βοήθειά του.

Η επιβληθείσα ποινή, στρώνει το δρόμο του μαρτυρίου, που επί χρόνια πορεύομαι και θα ακολουθήσω μέχρι όπου η ανθρώπινη δικαιοσύνη ορίσει”.

Ποινή φυλάκισης 9,5 ετών για τον πατέρα Αντώνιο

Υπενθυμίζεται πως, ο πατέρας Αντώνιος καταδικάστηκε νωρίτερα σε ποινή φυλάκισης 9 ετών και 6μηνών (εκτιτέα τα 8 χρόνια) κατά συγχώνευση για τα πλημμελήματα που αφορούν στην υπόθεση κακοποίησης τροφίμων της Κιβωτού του Κόσμου.

Ο ιδρυτής της ΜΚΟ έλαβε τελικά σχεδόν τη διπλάσια ποινή από ό,τι στο πρωτόδικο δικαστήριο, από την οποία εκτιτέα είναι τα οκτώ έτη. Το δικαστήριο αποφάσισε δε, η ποινή των οκτώ ετών να είναι εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ του επέβαλε, όπως στους υπόλοιπους καταδικασθέντες, και δικαστικά έξοδα ύψους 1.200 ευρώ.

Έτσι, για να παραμείνει ελεύθερος ο πατέρας Αντώνιος θα πρέπει να καταβάλει περισσότερα από 60.000 ευρώ.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων αποφάσισε επί των ποινών για τους υπόλοιπους καταδικασθέντες ποινές φυλάκισης από 20 μήνες έως 55,5 μήνες. Για τον 2ο κα 3ο οι ποινές τους μετατράπηκαν σε εξαγοράσιμες προς δέκα ευρώ ημερησίως, ενώ για τους 4ο και 5η αποφασίστηκε η αναστολή των ποινών τους επί τριετίας.

Ειδικότερα, οι ποινές για τους συνεργάτες του πατέρα Αντώνιου είναι οι εξής:

Για τον δεύτερο: ποινή φυλάκισης 55,5 μήνες, ήτοι 4 έτη 7 μήνες και 15 ημέρες

Για τον τρίτο: ποινή φυλάκιση τριάντα μήνες, δηλαδή 3 χρόνια και 4 μήνες

Για τον τέταρτο: ποινή φυλάκισης 20 μήνες δηλαδή 1 έτος και 8 μήνες

Για τον πέμπτο: ποινή φυλάκισαν 25 μήνες, ήτοι 2 έτη και 1 μήνας.

Δικηγόροι θυμάτων Κιβωτού: “Ο π. Αντώνιος, αντί να απολογηθεί στο Δικαστήριο, προτίμησε την τηλεόραση”

«Ο π. Αντώνιος, αντί να απολογηθεί στο Δικαστήριο, προτίμησε τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αποφύγει τις ερωτήσεις του Δικαστηρίου και να παρουσιαστεί ως θύμα σκευωρίας» αναφέρουν οι συνήγοροι προς Υποστήριξη της Κατηγορίας με αφορμή την απόφαση του Εφετείου.

Στη δήλωσή τους οι δικηγόροι Κλειώ Παπαπαντολέων, Μαριαλένα Παπαχρήστου, Ανδρέας Ματσακάς, Χρήστος Λαμπάκης, Γιώργος Σάρλης, Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης και Ηρώ Μεταξάκη τονίζουν τα εξής:

«Το Εφετείο, μετά από ακροαματική διαδικασία 9 μηνών, καταδίκασε ομοφώνως σε β’ βαθμό τον πατέρα Αντώνιο και τέσσερις στενούς συνεργάτες του για ξυλοδαρμούς, απομονώσεις και εξαναγκαστικές, εξαντλητικές εργασίες σε βάρος ανηλίκων, επιβάλλοντας στον π. Αντώνιο φυλάκιση 9,5 ετών, ενώ αθώωσε δύο άλλους κατηγορουμένους, έναν εξ αυτών απόντα. Το Δικαστήριο, υιοθετώντας τη σχετική εισαγγελική πρόταση, ζητά να διερευνηθούν οι ψευδείς καταθέσεις τεσσάρων πρώην φιλοξενούμενων της Κιβωτού, που ανακάλεσαν τις αρχικές ενοχοποιητικές καταθέσεις τους, καθώς και να αναζητηθούν τυχόν ηθικός αυτουργός και συνεργοί. Ο π. Αντώνιος, αντί να απολογηθεί στο Δικαστήριο, προτίμησε τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αποφύγει τις ερωτήσεις του Δικαστηρίου και να παρουσιαστεί ως θύμα σκευωρίας, ενόψει των λοιπών εκκρεμών υποθέσεων σε βάρος του, ιδίως της δίκης των ασελγειών στις 18.03.2026».