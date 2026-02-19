Ν. Φαρμάκης: «Ισχυρό το αποτύπωμα δράσεων της Περιφέρειας για την επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου»

Το σχέδιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη συμμετοχή της στην επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου ενέκρινε, το Περιφερειακό Συμβούλιο στη διάρκεια της συνεδρίασής του, σήμερα, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης , κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, τόνισε ότι η επέτειος δεν αποτελεί απλώς μια σημαντική στιγμή για την εθνική συνείδηση, αλλά μια τεράστια ευκαιρία ανάδειξης της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου ως αιώνιο σύμβολο ελευθερίας και αυτοθυσίας, με εθνική και διεθνή εμβέλεια.

«Αναμφίβολα, αποτελεί ένα από τα πιο μεγάλα “κοσμήματα” στο ιστορικό και πολιτισμικό “θησαυροφυλάκιο” της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και ένα γεγονός που μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του τόπου μας και στη σύνδεσή του με άλλες χώρες. Και η επέτειος των 200 ετών από την ηρωική Έξοδο φέτος, δεν είναι απλά και μόνο μία επέτειος με ιδιαίτερη σημασία για την εθνική και ιστορική συνείδηση του λαού μας, αλλά και μία μεγάλη ευκαιρία» τόνισε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης και πρόσθεσε:.

«Γι’ αυτό και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βάζει ένα ισχυρό «αποτύπωμα» σε αυτή την επέτειο, αναδεικνύοντας την οικουμενικότητα του γεγονότος μέσω του φιλελληνικού κινήματος, τη σύνδεση της ιστορικής μνήμης με τη νέα γενιά, αλλά και την ανάδειξη της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου ως αιώνιο σύμβολο ελευθερίας και αυτοθυσίας»

Στην κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια έχει προγραμματίσει δράσεις που στηρίζονται στους εξής άξονες:

Διεθνοποίηση: Κεντρικός στόχος είναι η προβολή του μηνύματος της Εξόδου εκτός των ελληνικών συνόρων και η εμπλοκή του διεθνούς παράγοντα. Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει την παρουσία στις εκδηλώσεις της ομογένειας στη Νέα Υόρκη, με συμμετοχή στην παρέλαση της 5ης Λεωφόρου και τα εγκαίνια ιστορικής έκθεσης στο Γενικό Προξενείο. Επιπλέον, υπό την αιγίδα της Ελβετικής Πρεσβείας, θα διοργανωθεί στο κλείσιμο του έτους η εκδήλωση «Φλόγα Μελάνης», η οποία τιμά τον Ελβετό φιλέλληνα Ιωάννη Ιάκωβο Μάγερ. Τέλος, σχεδιάζεται και μια αντίστοιχη εκδήλωση στη Γαλλία.

Εξωστρέφεια: Με στόχο να μεταφερθεί ο παλμός του εορτασμού σε ολόκληρη την επικράτεια. Ανάμεσα στις δράσεις ξεχωρίζει η φιλοξενία έκθεσης του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου στο Μέγαρο Χρυσόγελου, με πλούσιο αρχειακό υλικό και ιστορικά τεκμήρια. Παράλληλα, η τοπική επέτειος του Απριλίου συνδέεται με την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση στο Μεσολόγγι στις 22 Μαρτίου.

Συνέργειες με θεσμικούς φορείς: Το επετειακό πρόγραμμα πλαισιώνεται από ένα ευρύ πλέγμα συνεργασιών. Ήδη υπάρχει συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Πολιτισμού, τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, το Μέγαρο Μουσικής και την ΕΡΤ.

Στήριξη σε δράσεις τοπικών φορέων: Η Περιφέρεια θα σταθεί αρωγός στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν περισσότεροι από 20 τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι.

Συνεχίζοντας ο κ,. Φαρμάκης, επεσήμανε ότι πέραν των δράσεων που αποτελούν άυλες αξίες, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, επιδιώκει μέσα από τον εορτασμό να μείνουν έργα που αναδεικνύουν την ιστορική ταυτότητα της Ι.Π. Μεσολογγίου και αλλάζουν τη φυσιογνωμία της πόλης. Τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια για το Μεσολόγγι ανέρχονται σε 26.622.358,82 ευρώ, μεταξύ των οποίων, όπως είπε:

«Η αποκατάσταση και επανάχρηση σημαντικών ιστορικών κτιρίων, όπως το Ξενοκράτειο, το οποίο μετατράπηκε σε σύγχρονο μουσείο, καθώς επίσης η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου ιστορικών μνημείων – ενδεικτικά αναφέρω την ανάπλαση διαύλου πόλης και το ΒυρωνειοΠαρκο ή την αναπλαση της οδου Κύπρου- έργα που ενισχύουν τη σύνδεση της πόλης με την ιστορική της μνήμη και ενδυναμώνουν τον πολιτιστικό της χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αποκατάσταση του Κήπου των Ηρώων, ενός χώρου με βαθύ εθνικό συμβολισμό, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης και την ταυτότητα της πόλης. Ταυτόχρονα, βρίσκεται υπό ένταξη η δημιουργία Ψηφιακού Κέντρου Προβολής και Ανάδειξης της Ιστορίας της Ιεράς Πόλης, προϋπολογισμού 2,9 εκ ευρώ, που ενισχύει τη σύγχρονη πολιτιστική υποδομή, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες για τη διάδοση της ιστορικής κληρονομιάς και την προσέλκυση επισκεπτών».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης υπενθύμισε ότι η Περιφέρεια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, όπως ακριβώς έπραξε και στην επέτειο των 200 ετών από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα. Κλείνοντας με ένα ισχυρό μήνυμα, δήλωσε: «Το Μεσολόγγι είναι μία πύλη ιστορίας και πολιτισμού, που θέλουμε να παραμείνει διάπλατα ανοικτή, αναδεικνύοντας όχι μόνο το χθες, αλλά και το δυναμικό αύριο».

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος ως εισηγητής, ανέφερε ότι ο προγραμματισμός έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή,οπότε καταρτίστηκεσχέδιο δράσης ύψους 450.000 ευρώ, ώστε μέσα από τις δράσεις να μεταδοθούν οι αξίες στις νεότερες γενιές.

Το πλαίσιο των εκδηλώσεων, που προγραμματίζονται για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου παρουσίασε κατά την εισήγησή του, ο ειδικός αγορητής, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης.

Κατά την ίδια συνεδρίαση υπερψηφίστηκε το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2026.