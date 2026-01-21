Back to Top
Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία λόγω κακοκαιρίας

Στην ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας προέβη η Hellenic Train λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 3555, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα – Αθήνα, στον Σ.Σ. Δεκέλειας, καθώς προκλήθηκαν προβλήματα στην υποδομή εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, οι 30 επιβάτες της ανωτέρω αμαξοστοιχίας μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της εταιρείας, καθώς και τα επόμενα δρομολόγια στο τμήμα Αθήνα – Δεκέλεια – Αθήνα υποκαθίστανται με λεωφορεία, μέχρι νεωτέρας.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τον Διαχειριστή Υποδομής και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών.

 

 
 
 

