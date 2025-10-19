Αγωνία στην Πάτρα: Αγνοείται 35χρονος ψαροντουφεκάς στο Κάστρο Ρίου

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στις Λιμενικές Αρχές Πάτρας, Ρίου και Αιγίου, μετά την εξαφάνιση 35χρονου άνδρα ο οποίος είχε μεταβεί για ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή «Κάστρο Ρίου» και δεν έχει δώσει σημεία ζωής από το πρωί της ίδιας ημέρας.

Ο άνδρας, γνωστός για την ενασχόλησή του με το υποβρύχιο ψάρεμα, δεν επέστρεψε ποτέ, με αποτέλεσμα οι οικείοι του να ειδοποιήσουν τις αρχές. Άμεσα ξεκίνησε συντονισμένη επιχείρηση εντοπισμού υπό την επίβλεψη του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Στην έρευνα συμμετέχουν:

Ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού,

Ένα ιδιωτικό σκάφος,

Καταδυτικό συνεργείο,

Και τρία περιπολικά οχήματα που «χτενίζουν» την περιοχή από ξηράς.

Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί τοπικοί σύλλογοι αλιέων και σκαφών αναψυχής, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή παραπλεόντων πλοίων.

Παρά τις πολύωρες προσπάθειες, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του αγνοούμενου, με τις έρευνες να συνεχίζονται εντατικά και την αγωνία των συγγενών να κορυφώνεται. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.