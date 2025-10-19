Πάτρα: Νύχτα αγωνίας για 35χρονο που χάθηκε ενώ ψάρευε στο Ρίο

Αγωνία στην Αχαΐα για έναν 35χρονο ψαροντουφεκά, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου όπου διεξάγονται έρευνες από χθες αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις έρευνες για τον εντοπισμό του 35χρονου ψαροντουφεκά στην περιοχή του Ρίου στην Αχαΐα παίρνουν μέρος ένα σκάφος του Λιμενικού, ένα ιδιωτικό σκάφος και ένα όχημα του Λιμενικού από τη στεριά.

Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 2 μποφόρ.

Να σημειωθεί ότι την απουσία του άνδρα αντιλήφθηκε πρόσωπο του οικογενειακού του περιβάλλοντος, το οποίο και έσπευσε να ειδοποιήσει τις αρχές.