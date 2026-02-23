Μια ανάσα από τη σύγκρουση ΗΠΑ- Ιράν: Τα 4 πιθανά σενάρια

Τέσσερα σενάρια για το πότε μπορεί να ξεσπάσει πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν αν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις.

Παρά τις εκτιμήσεις ότι η κρίση με το Ιράν θα είχε ήδη λήξει, η ένταση παρατείνεται και πλέον διατυπώνονται τέσσερα βασικά σενάρια για το πότε θα μπορούσε να σημειωθεί αμερικανικό πλήγμα, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Σενάριο 1: Άμεσο πλήγμα εντός των επόμενων ημερών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να δώσει εντολή για επίθεση ακόμη και μεταξύ Κυριακής και Πέμπτης.

Αυτό θα σήμαινε ότι έχει ήδη ληφθεί η πολιτική απόφαση και απλώς αναμένονται οι τελικές στρατιωτικές προετοιμασίες ή ένα σαφές μήνυμα πως οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν αποδίδουν.

Δεν αποκλείεται επίσης η κίνηση να γίνει αμέσως μετά από πιθανή συνάντηση ΗΠΑ–Ιράν, εάν η Ουάσιγκτον απορρίψει την ιρανική πρόταση ως ανεπαρκή. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ο Λευκός Οίκος θα θελήσει να αξιολογήσει προσεκτικά τα δεδομένα πριν προχωρήσει.

Σενάριο 2: Πλήγμα στις αρχές ή τα μέσα της επόμενης εβδομάδας

Πρόκειται για το επικρατέστερο ενδεχόμενο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τραμπ έδωσε στην ιρανική ηγεσία διορία δύο εβδομάδων για συμφωνία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι διαφορετικά θα ακολουθήσει στρατιωτική δράση. Αν και οι προθεσμίες του συχνά μεταβάλλονται, θεωρείται πιθανό να επιτρέψει την πλήρη εκπνοή του τελεσιγράφου, να εξετάσει τυχόν νέα πρόταση από την Τεχεράνη και, εφόσον τη χαρακτηρίσει ανεπαρκή, να κινηθεί στρατιωτικά.

Σενάριο 3: Επίθεση μετά το τέλος του Ραμαζανιού

Το Ραμαζάνι ολοκληρώνεται στις 19 Μαρτίου και δεν αποκλείεται η Ουάσιγκτον να επιλέξει να αποφύγει στρατιωτική κλιμάκωση κατά τη διάρκεια του ιερότερου μήνα του Ισλάμ.

Μια επίθεση εντός του Ραμαζανιού θα μπορούσε να ενισχύσει το αφήγημα της Τεχεράνης περί «ξένης επιθετικότητας» και να συσπειρώσει την ιρανική κοινή γνώμη γύρω από το καθεστώς. Παράλληλα, θα έθετε σε δύσκολη θέση σουνιτικούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, ενόψει πιθανών ιρανικών αντιποίνων.

Ωστόσο, η παρατεταμένη στρατιωτική ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων και το αυξανόμενο κόστος διατήρησής τους στην περιοχή ενδέχεται να ωθήσουν τον Λευκό Οίκο σε ταχύτερη απόφαση.

Σενάριο 4: Αναβολή για μεταγενέστερο χρόνο

Το λιγότερο πιθανό ενδεχόμενο είναι η παράταση της παρούσας κατάστασης για μεγάλο διάστημα.

Η διατήρηση δύο αεροπλανοφόρων, δεκάδων πολεμικών πλοίων και εκατοντάδων αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή κοστίζει δισεκατομμύρια δολάρια. Οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν απίθανο να παραμείνει αυτή η «αρμάδα» σε διαρκή επιφυλακή πέραν των μέσων Μαρτίου, χωρίς είτε να χρησιμοποιηθεί είτε να αποσυρθεί στο πλαίσιο συμφωνίας.

Παρά ταύτα, τρεις παράγοντες περιπλέκουν τις προβλέψεις:

Οι έως τώρα εκτιμήσεις έχουν διαψευστεί.

Η Τεχεράνη φημίζεται για την ικανότητά της να παρατείνει διαπραγματεύσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με ίσως τη βαρύτερη απόφαση της θητείας του, υπό έντονες εσωτερικές και διεθνείς πιέσεις.