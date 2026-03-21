Αγωνία για την Έλενα Παπαρίζου: Τι συμβαίνει με την υγεία της

Η ακύρωση της εμφάνισής της στο NOX

Αναβλήθηκε αιφνιδιαστικά η προγραμματισμένη εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου με τον Τάκη Ζαχαράτo στο NOX το βράδυ της Τετάρτης 18 Μαρτίου, έπειτα από αδιαθεσία της δημοφιλούς τραγουδίστριας.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω επίσημης ανακοίνωσης του νυχτερινού κέντρου, προκαλώντας ανησυχία αλλά και ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας της.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η τραγουδίστρια ένιωθε ενοχλήσεις ήδη από την προηγούμενη ημέρα, ενώ όταν βρέθηκε στον χώρο δεν κατάφερε να ανέβει στη σκηνή και να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για νοσηλεία ή ιατρική εξέταση, ωστόσο η κατάστασή της φαίνεται να σχετίζεται με κόπωση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Έλενα Παπαρίζου αντιμετωπίζει αντίστοιχο περιστατικό, καθώς τον Δεκέμβριο του 2025 είχε εισαχθεί εκτάκτως σε ιδιωτικό θεραπευτήριο μετά από πρόβα του «The Voice of Greece». Τότε, η ίδια είχε αποδώσει την περιπέτεια υγείας της στην υπερκόπωση, επισημαίνοντας ότι οι απαιτήσεις της δουλειάς και η τελειομανία της την οδήγησαν σε εξάντληση.

Γκαλερί, εκατομμύρια και πλαστογραφίες: Τι ερευνά το ελληνικό FBI για τον γνωστό γκαλερίστα

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στο Ληξούρι

ΟΗΕ: 4,9 εκατ,παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024

["\u0388\u03bb\u03b5\u03bd\u03b1 \u03a0\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03c5"]
824948
