Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στο Ληξούρι

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ καταγράφηκε πριν από λίγο κοντά στο Ληξούρι. Το επίκεντρο βρέθηκε 10 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της πόλης, σε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς ανέφεραν αισθητές δονήσεις.