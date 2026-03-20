Η ιστορική ατμομηχανή στον ΟΣΕ της Πάτρας, χάνεται κάτω από συνθήματα και σπρέυ - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Έχει περάσει από "σαράντα κύματα" και ενδεχομένως άλλα τόσα χρώματα, ανακαινίστηκε εξωτερικά κι όμως ο χρόνος και οι βάνδαλοι άφησαν ξανά τα σημάδια πάνω της έντονα.

Ο λόγος για την παλιά ατμομηχανή του ΟΣΕ στην Όθωνος Αμαλίας στην Πάτρα, η οποία δεν κινδυνεύει τόσο από το χρόνο και τις κακοκαιρίες που περνά, αλλά από την ανθρώπινη παρέμβαση που εκφράζεται με κάποιες λέξεις - λεκέδες που κανείς δεν καταλαβαίνει, πάνω στην ιστορική ατμομηχανή.

Παντού διακρίνονται συνθήματα, και μικροφθορές από κάποιους που δεν σέβονται την ιστορία και όσα συμβολίζει για τις μετακινήσεις και τον πολιτισμό ένα τρένο.

Η συγκεκριμένη ατμομηχανή της μετρικής γραμμής του ΣΠΑΠ διαθέτει αντίγραφο στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Αθηνών. Η ανακατασκευή της πραγματοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’70, ενώ το 2016 βάφτηκε κόκκινη και έκτοτε έχουν γίνει κατά καιρούς κάποιες πρόχειρες ανανεώσεις.

Το τελευταίο διάστημα ωστόσο οι φθορές πάνω της έχουν γίνει έντονες αφού συχνά γίνεται στόχος βανδαλισμών. Αν και βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από τον κεντρικό σταθμό του ΟΣΕ, δεν έχει προβλεφθεί με κάποιο αποτελεσματικό τρόπο η φύλαξή της.