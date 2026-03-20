Πανεπιστήμιο Πατρών: Τελετή Αναγόρευσης του Καθηγητή Θεμιστοκλή Προδρομάκη σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής

Ο Καθηγητής, Θεμιστοκλής Προδρομάκης Κάτοχος της Βασιλικής Έδρας Μηχανικής (Regius Chair of Engineering), University of Edinburgh θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης».

Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος και Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής Κωνσταντίνος Ν. Ψυχαλίνος, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής επίσης από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Καθηγητή Θεμιστοκλή Προδρομάκη με τίτλο: «Η Βιωσιμότητα ως Μοχλός Καινοτομίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τους Ημιαγωγούς».

Αναλυτικές πληροφορίες για την Τελετή, την πρόσκληση καθώς και τον διαδικτυακό σύνδεσμο μέσω του οποίου είναι εφικτή η παρακολούθηση της εκδήλωσης, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/2-4-2026-teleti-anagorefsis-tou-kathigiti-themistokli-prodromaki-se-epitimo-didaktora-tou-tmimatos-fysikis/

 

