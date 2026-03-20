Διακοπές υδροδότησης σε Καμάρες και Πανόραμα

Λόγω εργασιών για το νέο δίκτυο αποχέτευσης, θα υπάρχει διακοπή υδροδότησης στην Κοινότητα Καμαρών Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας, σήμερα Παρασκευή έως περίπου στις 3 το μεσημέρι.
Λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, θα υπάρχει διακοπή υδροδότησης στο Πανόραμα Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας, σήμερα Παρασκευή έως περίπου 12.30 το μεσημέρι.
