Πάτρα: Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας- Μια προσαγωγή

Σε κλίμα έντασης εξελίχθηκαν τα πράγματα το πρωί του Σαββάτου στην οδό Σαρανταπόρου στην Πάτρα, όπου διαπληκτισμός μεταξύ νεαρού ζευγαριού ανάγκασε κατοίκους της περιοχής να καλέσουν την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έντονος καβγάς ξέσπασε νωρίς το πρωί, ενώ οι φωνές αναστάτωσαν τους γείτονες, που επικοινώνησαν με της Αρχές.

Μετά από εκτίμηση της κατάστασης, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγή ενός εκ των εμπλεκομένων, ο οποίος μεταφέρθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης.