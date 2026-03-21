Πάτρα: Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας- Μια προσαγωγή

Ο διαπληκτισμός ζευγαριού ανάγκασε κατοίκους της περιοχής να καλέσουν την Αστυνομία
Σε κλίμα έντασης εξελίχθηκαν τα πράγματα το πρωί του Σαββάτου στην οδό Σαρανταπόρου στην Πάτρα, όπου διαπληκτισμός μεταξύ νεαρού ζευγαριού ανάγκασε κατοίκους της περιοχής να καλέσουν την Αστυνομία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έντονος καβγάς ξέσπασε νωρίς το πρωί, ενώ οι φωνές αναστάτωσαν τους γείτονες, που επικοινώνησαν με της Αρχές.
Μετά από εκτίμηση της κατάστασης, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγή ενός εκ των εμπλεκομένων, ο οποίος μεταφέρθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr