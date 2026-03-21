Βέροια: Διασωληνωμένος 7χρονος μετά από ατύχημα σε παιδική χαρά

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε παιδική χαρά στη Βέροια, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, με θύμα ένα 7χρονο αγόρι που τραυματίστηκε βαριά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με το veriotis.gr, το παιδί έπεσε και χτύπησε, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα. Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο το εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και το μετέφεραν άμεσα στο Νοσοκομείο Βέροιας. Οι γιατροί διαπίστωσαν τραύματα στο κεφάλι και ρήξη σπλήνας.

Κρίσιμη η κατάσταση – Άμεση διακομιδή στη Θεσσαλονίκη

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση και έδωσαν εντολή για κατεπείγουσα διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Για τη μεταφορά του παιδιού στήθηκε άμεσα «γέφυρα σωτηρίας» από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας και την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, με τη συνοδεία τριμελούς ιατρικής ομάδας από το Νοσοκομείο Βέροιας, προκειμένου να φτάσει το ταχύτερο δυνατό και με ασφάλεια στη Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ η κατάσταση του παιδιού κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.