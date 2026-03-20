Πάτρα: Έγινε ενημέρωση-εκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών κτιρίων

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε, από το Αυτοτελές Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του Δήμου Πατρέων, ενημέρωση-εκπαίδευση των εργαζομένων καθαριστριών και καθαριστών των σχολικών κτιρίων για θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, αλλά και μέτρα πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων.

Οι οδηγίες ασφάλειας και υγείας για καθαρίστριες και καθαριστές εσωτερικών χώρων στοχεύουν στην πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία από χημικούς ή βιολογικούς κινδύνους και δόθηκαν από τους Τεχνικούς Ασφάλειας, κ. Άγγελο Αλεξόπουλο και κυρία Χαρά Παπακωστοπούλου και από την νοσηλεύτρια Πηνελόπη Φίφη, στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη» στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Τις επόμενες μέρες σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ θα πραγματοποιηθεί και εκπαίδευση πρώτων βοηθειών για το τεχνικό προσωπικό.