Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση και η διάψευση για την κατάσταση της υγείας της

Τα δημοσιεύματα που ήθελαν την Έλενα Παπαρίζου να νοσηλεύεται διέψευσε η ίδια, αναφέροντας ωστόσο πως πέρασε μια περιπέτεια με την υγεία της, έπειτα από αλλεργικό σοκ που υπέστη.

Η τραγουδίστρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media, θέλοντας να ξεκαθαρίσει την κατάσταση σχετικά με την υγεία της, μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν, λόγω της πρόσφατης ακύρωσης live της στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται με τον Τάκη Ζαχαράτο.

Η Έλενα Παπαρίζου, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, διευκρίνισε ότι δεν νοσηλεύεται, ωστόσο υπέστη ένα αλλεργικό σοκ και στη συνέχεια ένα έντονο κρυολόγημα που την ταλαιπώρησε. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον του. Όπως έγραψε: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον. Ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο, αλλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα. Τετάρτη τα λέμε από κοντά στο Nox Athens».