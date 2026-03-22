Πιερία: Στύλος ηλεκτροφωτισμού έπεσε πάνω σε 6χρονο

Αποκολλήθηκε πιθανότατα λόγω φθοράς και τραυμάτισε το παιδί
Ένα 6χρονο αγοράκι τραυματίστηκε την ώρα που έπαιζε με τους φίλους του σε ιδιωτική μαρίνα στον Πλαταμώνα Πιερίας.
Όπως έγινε γνωστό, όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα όταν ο ανήλικος επιχείρησε να σκαρφαλώσει σε στύλο ηλεκτροφωτισμού. Πιθανότατα, λόγω της φθοράς του, ο στύλος αποκολλήθηκε, πέφτοντας πάνω στον 6χρονο.
Το παιδάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης κι από ‘κει κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Έρευνες για το συμβάν διεξάγονται από τις αρμόδιες Αρχές.
