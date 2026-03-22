Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Παυλόκαστρο Πατρών

Σε δασική περιοχή κοντά στο Σκοπευτήριο
12.57 Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική περιοχή στο Παυλόκαστρο, στην κορυφή του βουνού κοντά στο Σκοπευτήριο.
11.36 Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε δασική περιοχή στο Παυλόκαστρο, στην κορυφή του βουνού κοντά στο Σκοπευτήριο.
Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την άμεση αντιμετώπιση της φωτιάς.
Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς, με στόχο την πλήρη κατάσβεση και την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων.
Στο σημείο βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις.
