Πάτρα: Σε κλίμα συγκίνησης το ετήσιο μνημόσυνο του Κωνσταντίνου Μουγκογιάννη

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Χαρμπιλεϊκών Αχαΐας το ετήσιο μνημόσυνο του Κωνσταντίνου Μουγκογιάννη και η οικογένειά του, οι συγγενείς και φίλοι του απότισαν φόρο τιμής στην μνήμη του.

"Ο Κωνσταντίνος Μουγκογιάννης υπήρξε ένας αξιαγάπητος συμπολίτης, άριστος οικογενειάρχης και αξιόλογο μέλος του εμπορικού κόσμου της Πάτρας" αναφέρει ο δημοσιογράφος Θανάσης Μπαμπανέβας.

"Οι παλαιότεροι Πατρινοί σίγουρα θυμούνται το γνωστό κατάστημα ηλεκτρικών ειδών που διατηρούσε επί σειράν ετών, από τα πρωτοπόρα στην εποχή του, επί των οδών Ρήγα Φεραίου και Ερμού.

Ο Κωνσταντίνος Μουγκογιάννης ήταν ιδιαιτέρα αγαπητός στην Πατραϊκή κοινωνία για τον ακέραιο χαρακτήρα του, την καλοσύνη του και την ανθρωπιά του, που κληροδότησε στον γιό του Ανδρέα, ο οποίος με την αγαπημένη του σύζυγο Μαρία Ταβλά του χάρισαν δύο εγγονάκια, την Κωνσταντίνα και τον Μάξιμο.

Στο πλευρό του, όλα αυτά τα χρόνια της δημιουργίας είχε συμπαραστάτρια την αγαπημένη σύζυγο Κωνσταντίνα.

Για την επαγγελματική του εξέλιξη μιλούν ακόμη και σήμερα με τα καλύτερα λόγια γνωστοί έμποροι και επιχειρηματίες του κλάδου εμπορίας ηλεκτρικών και οικιακών συσκευών.

Ας είναι αιωνία του η μνήμη" προσθέτει.