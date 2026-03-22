Δύο συλλήψεις καταστηματαρχών για ηχορύπανση στην Πάτρα

Δύο συλλήψεις καταστηματαρχών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Πάτρα από αστυνομικούς του Β’ και Γ’ Αστυνομικών Τμημάτων, για παραβάσεις σχετικά με τη λειτουργία μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.

Οι ανακοινώσεις της αστυνομίας

* Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε ως ιδιοκτήτης κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε θέσει σε λειτουργία δύο ηχεία συνδεδεμένα με ενισχυτή, αναπαράγοντας μουσική, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.

* Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε ως ιδιοκτήτης κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό μηχάνημα συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική, σε μεγάλη ένταση, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.