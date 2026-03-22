Λαμία: Στις φλόγες παραδόθηκε παιδικός σταθμός στη Μεγάλη Βρύση

Στις φλόγες παραδόθηκε παιδικός σταθμός χθες, Σάββατο, στην περιοχή της Μεγάλης Βρύσης, περίπου 5 χιλ. ανατολικά της Λαμίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και μέσα σε ελάχιστα λεπτά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η σκεπή του συγκροτήματος τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς, μετατρέποντας το κτίριο σε παρανάλωμα του πυρός.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν απειλητικά στην ευρύτερη περιοχή, θέτοντας σε κίνδυνο κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και έδωσαν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της και να μειωθούν οι ζημιές.

Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η κατάσταση που δημιουργήθηκε από τους πυκνούς καπνούς, οι οποίοι έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Μια γυναίκα που βρέθηκε στο σημείο δεν άντεξε από την ένταση και λιποθύμησε και οι διασώστες του ΕΚΑΒ της πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής προχώρησαν στον απεγκλωβισμό ηλικιωμένων ατόμων από γειτονικές κατοικίες, καθώς οι συνθήκες είχαν καταστεί επικίνδυνες για την υγεία τους.