Έτσι, ξεκίνησε η έρευνα για τον Γ. Τσαγκαράκη -«Θα πρέπει να απαντήσει πώς έφτασαν στην κατοχή του τα αρχαία»

Για το πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υπόθεσης και οι αρχές έφτασαν στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη, μίλησε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., σε δηλώσεις της στον ΣΚΑΙ ανέφερε ότι στις Μαρτίου έφτασε η πρώτη καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ.. «Πολύ πρόσφατα είχε δεχθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μία καταγγελία για τον συγκεκριμένο και μάλιστα στις 6 Μαρτίου ήρθε η πρώτη καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ., όπου προφανώς προερχόταν από άτομα τα οποία γνωρίζουν κάποια θέματα Τέχνης και αρχαίων αντικειμένων», είπε αρχικά η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Πρέπει να απαντήσει πώς έφτασαν στην κατοχή του τα αρχαία αντικείμενα

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., πριν το βίντεο με το Ευαγγέλιο του 1745, «κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Αστυνομία και στη συνέχεια είχαμε και επώνυμη καταγγελία ότι ίσως κάποια από τα έργα που διαχειρίζεται και προωθεί ο άνθρωπος αυτός είναι πλαστά. Ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος γνώριζε από έργα Τέχνης προφανώς για να κατανοήσει λεπτομέρειες καθώς κάτι τέτοιο είναι δύσκολο ακόμα και για τους αστυνομικούς που υπηρετούν στην Υπηρεσία παρόλο που έχουν τεράστια εμπειρία πλέον και μπορούν να αντιληφθούν την πλαστότητα ενός έργου. Βέβαια, αυτή η διαδικασία γίνεται με ειδικό πραγματογνώμονα ο οποίος πιστοποιεί την πλαστότητα ή τη γνησιότητα ενός έργου και φυσικά ειδικός πραγματογνώμονας για τα αρχαία αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή του για να μπορέσει να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της αρχαιοκαπηλίας».

«Οδηγήθηκε ήδη στον Ανακριτή μαζί με ένα ακόμη άτομο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ώστε να κρυφτεί το Ευαγγέλιο. Έχει παραπεμφθεί ήδη, αναμένουμε βέβαια τι θα υποστηρίξει στην απολογία του», πρόσθεσε.

Η κυρία Δημογλίδου επισήμανε ότι προς το παρόν ο γκαλερίστας δεν έχει αναφέρει στους αστυνομικούς πώς έφτασε στην κατοχή του.

«Είναι κάτι που θα πρέπει να απαντήσει στις ανακριτικές Αρχές το πώς έφτασαν στην κατοχή του τα αρχαία αντικείμενα, καθώς και ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθούνταν με τα πλαστά έργα τέχνης τα οποία βρέθηκαν σε έναν από τους χώρους που ερευνήθηκαν», συμπλήρωσε.

Χθές, εις βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών πράξεων. Ο γκαλερίστας, που αρνείται τις κατηγορίες, πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.