Ευαγγελία Μουμούρη: Συγκινήθηκε για τον ρόλο της στο “Ριφιφί” - “Ήταν κατάφορη αδικία”

Καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε η Ευαγγελία Μουμούρη, όπου μίλησε για τον ρόλο της στη σειρά «Ριφιφί» που σκόρπισε ρίγη συγκίνησης στους τηλεθεατές.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην σύνδεση της πρωταγωνίστριας “Όλγας” με την αληθινή ιστορία του μικρού Παναγιώτη Βασιλέλλη, που έχασε τη ζωή του από καρκίνο το 1999. Όπως είπε, η συμμετοχή της στη σειρά ήταν για την ίδια μια βαθιά προσωπική εμπειρία, η οποία την οδήγησε σε μια διαφορετική διαδικασία προσέγγισης του ρόλου.

«Όταν ο Σωτήρης Τσαφούλιας με πήρε τηλέφωνο ένα καλοκαίρι και μου είπε “θα κάνουμε αυτό” και μου είπε την ιστορία αρχικά, θυμάμαι ότι ήμουνα στην Τζια και μπαίνω στο διαδίκτυο να ψάξω αυτή την ιστορία. Αυτή η ιστορία, η μεγάλη αδικία που έγινε σε αυτή την οικογένεια. Έψαξα, είδα φωτογραφίες. Όταν λοιπόν πήρα και το σενάριο ήξερα ποιο δρόμο θα ακολουθήσω. Δεν το επέλεξα. Με επέλεξε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μουμούρη περιέγραψε πώς απομονώθηκε για να προετοιμαστεί για τον ρόλο, επιλέγοντας να μείνει μόνη της για εβδομάδες ώστε να μπορέσει να αισθανθεί πλήρη ταύτιση με την ηρωίδα.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι σύντομα θα ταξιδέψει στη Μυτιλήνη μαζί με τον Σωτήρη Τσαφούλια για να συναντήσει την οικογένεια του μικρού Παναγιώτη. «Πριν από λίγο καιρό ο Σωτήρης μου έστειλε το μήνυμα που έστειλε η οικογένεια. Ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε ανασύρει την ιστορία αυτή και που δεν αφήνετε να ξεχαστεί η ιστορία του Παναγιώτη μας», ανέφερε συγκινημένη.

«Η οικογένεια έχει μείνει εκεί, πενθεί ακόμη. Ήταν μια κατάφορη αδικία. Τα χρήματα ακόμα υπάρχουν στην τράπεζα και κάνουν ακόμα δικαστήρια και δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους. Και δεν είναι τα χρήματα, τι χρήματα θα πάρουν. Είναι ότι το παιδάκι, εάν πήγαινε, θα είχε σωθεί», είπε χαρακτηριστικά.

Ευαγγελία Μουμούρη: Πώς γυρίστηκε η συγκλονιστική σκηνή με την πάστα

Παράλληλα, η Ευαγγελία Μουμούρη αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες για την σκηνή με την πάστα που συγκλόνισε τους τηλεθεατές. «Δεν είχαμε αποφασίσει πώς θα γίνει. Θεώρησα ότι όλο αυτό που κουβαλώ μέσα μου, δεν θα είναι λάθος. Ήμουν τόσο φορτισμένη που είπα “την αλήθεια σου παίξε”. Έβαλα τα δικά μου κομμάτια του πένθους μου για την χαμένη μου γονεϊκότητα».

Μάλιστα, η ηθοποιός είπε πως η συγκεκριμένη σκηνή γυρίστηκε μόνο μια φορά: «Είπα ότι αν δεν γίνει θα το κάνουμε άλλη μια φορά. Δεν έγινε δεύτερη φορά. Το μοντάζ έλεγε ότι ήταν κομμένη η σκηνή. Και πάω στο μοντάζ και βλέπω μια γυναίκα να τρώει μια πάστα ένα λεπτό. Και λέω στον Σωτήρη Τσαφούλια “δεν θα το κόψεις;” και μου λέει “αποφασίσαμε να μην το κόψουμε”».