Η ανατριχιαστική ερμηνεία της Ευαγγελίας Μουμούρη στο φινάλε του «Ριφιφί»

Αποθεωτικά είναι τα σχόλια στο X για την ερμηνεία της Ευαγγελίας Μουμούρη στο φινάλε του « Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια με τους τηλεθεατές να εκθειάζουν την ηθοποιό για υποκριτικό της ταλέντο.

Μάλιστα, η τελευταία σκηνή της Ευαγγελίας Μουμούρη με την πάστα, που ποτέ δεν έτρωγε ολόκληρη στα προηγούμενα επεισόδια, αλλά κάθε φορά έτρωγε μόνο μια κουταλιά, ήταν αυτή που έκλεψε τις εντυπώσεις και σχολιάστηκε όσο καμία άλλη στο ίντερνετ. Ο γιος της πριν πεθάνει είχε φάει μία πάστα, με την Όλγα να εμφανίζεται στο φινάλε, αφού έχει πάρει την εκδίκηση, να εκφράζει την ικανοποίησή της τρώγοντας ολόκληρο το γλυκό.

Η Ευαγγελία Μουμούρη υποδύεται την Όλγα, μία μάνα που έχασε το παιδί της και παραμένει «όρθια» μπροστά στην απώλεια. Παράλληλα, είναι ο εγκέφαλος της ληστείας του αιώνα, αλλά η συμμετοχή της δεν αφορά στα χρήματα, αλλά την εκδίκηση για την αδικία που υπέστη η οικογένειά της.

Στο πολυαναμενόμενο φινάλε, οι έρευνες της αστυνομίας αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Ο Αργύρης οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση, ενώ την ίδια στιγμή η Όλγα και η ομάδα κρύβονται στην αποθήκη του Μανώλη. Το επεισόδιο κλείνει με το δράμα μιας μητέρας που χάνει το παιδί της από λευχαιμία, επειδή δεν δόθηκαν ποτέ τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για την εγχείρησή του.

Στο X τα σχόλια για την ερμηνεία της ηθοποιού στο φινάλε αποτυπώνουν ενθουσιασμό για τον τρόπο, που η Ευαγγελία Μουμούρη ενσάρκωσε έναν δραματικό ρόλο, αλλά τη συγκίνηση που τους προκάλεσε. «Μυθική ερμηνεία από Ευαγγελία Μουμούρη», έγραψε κάποιος, ενώ άλλοι δεν μπορούσαν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους με σύντομα, εκφραστικά σχόλια: «Τι έκανες ρε Μουμούρη» και «Ευαγγελία Μουμούρη υποκλινόμαστε στο μέγεθος του ταλέντου σας».

Κάποιοι στάθηκαν στην ολοκληρωμένη εμπειρία της σειράς: «Μόλις την τελείωσα. Από τις καλύτερες παραγωγές των τελευταίων χρόνων με ένα εξαιρετικό καστ που κανένας δεν επισκιάζει τον άλλον. Τώρα για την Ευαγγελία Μουμούρη τι να πω; Συγκλονιστική. Στην τελευταία σκηνή με την πάστα δίνει ρεσιτάλ. 6 επεισόδια κύλησαν σαν νερό. Μπράβο».

Άλλο πρόσωπο τόνισε την ευρεία γκάμα της ηθοποιού: «Πάντα θαύμαζα τη Μουμούρη σε κάθε της ρόλο. Σε κωμωδία σε κάνει να πιάνεις την κοιλιά σου από τα γέλια και τώρα σε αυτό το δραματικό ρόλο σε έκανε να κλαις σαν να μην υπάρχει αύριο». Και το σχόλιο που συνοψίζει τη γενική αίσθηση, αναφέρει: «Ευαγγελία Μουμούρη είσαι ηθοποιάρα».