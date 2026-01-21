Η ταινία "Καποδίστριας" θα προβληθεί και στην τηλεόραση

Η ταινία " Καποδίστριας", που προκάλεσε έντονη συζήτηση από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας της, ετοιμάζεται να περάσει και στη μικρή οθόνη.

Το ιστορικό φιλμ του Γιάννη Σμαραγδή, αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του πρώτου Κυβερνήτη της σύγχρονης Ελλάδας, ολοκληρώνει τον κινηματογραφικό του κύκλο και ανοίγει τον δρόμο για την πρώτη τηλεοπτική του προβολή, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο κανάλι που εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης.

Η Nova ως συμπαραγωγός της ταινίας "Καποδίστριας"

Συμπαραγωγός της ταινίας είναι η Nova, μέλος της United Group, η οποία συμμετείχε ενεργά στην υλοποίηση της παραγωγής. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη σταθερή στρατηγική της Nova να στηρίζει μεγάλες ελληνικές κινηματογραφικές δημιουργίες, επενδύοντας σε έργα με ιστορικό, πολιτιστικό και καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Τα γυρίσματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Η παραγωγή της ταινίας πραγματοποιήθηκε από την Αλέξανδρος Φιλμ, με τα γυρίσματα να ολοκληρώνονται στα μέσα του καλοκαιριού. Το κινηματογραφικό συνεργείο ταξίδεψε σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην Ελλάδα, όπως η Αθήνα, το Ναύπλιο, η Κέρκυρα, η Ύδρα, η Μάνη και το Σούνιο, ενώ σημαντικό μέρος των σκηνών γυρίστηκε και στο εξωτερικό, στη Ρουμανία και την Ελβετία. Οι χώροι αυτοί συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία μιας αυθεντικής ατμόσφαιρας, ενισχύοντας τον ιστορικό ρεαλισμό και την κινηματογραφική ποιότητα της ταινίας.

Πότε και πού θα προβληθεί τηλεοπτικά

Με την ολοκλήρωση της κινηματογραφικής της διαδρομής, η ταινία "Καποδίστριας" θα προβληθεί σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια Novacinema. Η μετάδοση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο στήριξης της Nova στον ελληνικό κινηματογράφο, με την εταιρεία να έχει συμμετάσχει τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια σε περισσότερες από 150 συμπαραγωγές και να έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια σε εγχώριες παραγωγές.

Από τις αίθουσες στη μικρή οθόνη

Η τηλεοπτική προβολή της ταινίας δίνει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους θεατές να παρακολουθήσουν ένα έργο που επιχείρησε να προσεγγίσει μια κρίσιμη μορφή της ελληνικής ιστορίας μέσα από κινηματογραφική αφήγηση υψηλών προδιαγραφών. Ο "Καποδίστριας" περνά πλέον στη μικρή οθόνη, συνεχίζοντας τον δημόσιο διάλογο που άνοιξε γύρω από το ιστορικό του περιεχόμενο και την καλλιτεχνική του ματιά.