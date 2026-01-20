Έλλη Τρίγγου: Θέλω να δουλεύω με ανθρώπους που μπορούν να με εμπνεύσουν, να γουστάρουμε

Η Έλλη Τρίγγου παραχώρησε συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή « The2nightshow» που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (19-01-2026) και μίλησε για την επαγγελματική πορεία και τους στόχους της.

Όπως ανέφερε η ηθοποιός, έκανε δουλειά και «συμφιλιώθηκε» με τον εαυτό της. Μίλησε για τη «συνταγή» που ακολουθεί και εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένη από τις επιλογές της.

Η Έλλη Τρίγγου βρίσκεται σε μια νέα φάση της καριέρας της. Όπως ανέφερε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, φροντίζει να απολαμβάνει τόσο τις ώρες στην εργασία της, όσο και τις στιγμές χαλάρωσης σε ταξίδια που επιλέγει να κάνει. Ένα από αυτά, όπως είπε στην εκπομπή «The 2night Show», ήταν στην Ισλανδία, όταν γνώρισε έναν άλλο κόσμο.

«Είμαι πιο ήρεμη. Συμφιλιώνομαι με τον εαυτό μου. Έφτυσα αίμα και έκανα δουλειά με τον εαυτό μου. Και συνεχίζεται, και πάει καλά. Ευχαριστώ την παλιά Έλλη, γιατί με έφερε μέχρι εδώ που είμαι και σήμερα τα λέμε. Αλλά δε χρειάζεται να έχει τόσο πολύ αγωνία και να νιώθει συνεχώς έναν κίνδυνο, μια απειλή και κάτι να προστατευθεί» δήλωσε αρχικά η Έλλη Τρίγγου στην εκπομπή «The 2night Show».

Στο ίδιο πλαίσιο η ηθοποιός τόνισε ότι «Βοηθάει η ψυχοθεραπεία κι η στήριξη των ανθρώπων σου. Κατάλαβα ότι η πολλή δουλειά κάτι εξυπηρετεί, κάτι κρύβω καλά. Σκεφτόμουν “από που πάω να γλιτώσω;” Όταν το συνειδητοποίησα, ηρέμησα και ξεκουράστηκα για αρκετό καιρό».