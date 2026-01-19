Να μ’ αγαπάς: Η Σοφία με μια εξέταση DNA της Εβίτας απειλεί με νέα βόμβα την οικογένεια

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του «Να μ’ αγαπάς» του Alpha που θα προβληθούν την Τρίτη και την Τετάρτη 20 και 21 Ιανουαρίου στις 20:00 το βράδυ.

Ο Λευτέρης και η Φωτεινή, με την βοήθεια του Άγγελου και της δικηγόρου τους εξετάζουν τις λύσεις που έχουν στην περίπτωση που οι υποψίες της αστυνομίας στραφούν στη Φωτεινή. Η Σοφία με μια εξέταση DNA της Εβίτας απειλεί με νέα βόμβα την οικογένεια ενώ η εμφάνιση μιας μάρτυρος της απόπειρας κατά του Ορφέα αλλάζει το σκηνικό.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Επεισόδιο 52: Ο Λευτέρης και η Φωτεινή, με την βοήθεια του Άγγελου και της δικηγόρου τους εξετάζουν τις λύσεις που έχουν στην περίπτωση που οι υποψίες της αστυνομίας στραφούν στη Φωτεινή. Η Ζωή βρίσκεται ξανά μόνη με μια βαλίτσα στο δρόμο. Την ίδια στιγμή, η Σοφία προσπαθεί να πείσει τον αστυνόμο που έχει αναλάβει την έρευνα, πως ο ένοχος είναι χωρίς αμφιβολία ο Λευτέρης. Η Νικαίτη βρίσκει την ευκαιρία και πείθει τον Χάρη πως είναι η ώρα να ηγηθεί του Ομίλου. Η Σοφία με μια εξέταση DNA της Εβίτας απειλεί με νέα βόμβα την οικογένεια. Η εμφάνιση μιας μάρτυρος της απόπειρας κατά του Ορφέα αλλάζει το σκηνικό.

Να με αγαπάς Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Επεισόδιο 53: Η Φωτεινή συλλαμβάνεται ως βασική ύποπτη για τον πυροβολισμό του Ορφέα, γεγονός που συνταράσσει και διχάζει τις δύο οικογένειες. Ο Θεόφιλος ζητά εκδίκηση, ενώ ο Άγγελος και ο Λευτέρης παλεύουν να τη στηρίξουν. Την υπόθεση αναλαμβάνει η έμπιστη δικηγόρος του Άγγελου και την καθοδηγούν να μην «σπάσει» και να μην παραδεχτεί τίποτα. Στο μεταξύ, η Ζωή βυθίζεται στην απόγνωση και προσπαθεί να κρατήσει την πίστη της. Η Φωτεινή οδηγείται στη φυλακή, όπου γνωρίζει τις συγκρατούμενές της που καταλαβαίνουν πως είναι έγκυος. Ο Θεόφιλος και ο Άγγελος συγκρούονται ανοιχτά, ενώ η οικογένεια Καλλιγά μοιάζει να ξαναδένει προσωρινά γύρω από τον Ορφέα. Ο Ορφέας ανοίγει τα μάτια, έχει διαφύγει το κίνδυνο κι όλοι ανακουφίζονται, όταν όμως τον επισκέπτεται ο εισαγγελέας και τον ρωτάει αν τον πυροβόλησε η Φωτεινή μένει έκπληκτος και λέει ότι δεν θυμάται.

Επεισόδιο 54: Ο Ορφέας δεν θυμάται τίποτα από την επίθεση που δέχτηκε. Οι γιατροί μιλούν για διασχιστική αμνησία. Η Φωτεινή βασανίζεται στη φυλακή, ενώ η Ζωή και η Νικαίτη συγκρούονται. Ο Άγγελος μαθαίνει από τη Στυλιανή πληροφορίες που μπορεί να ανατρέψουν την υπόθεση. Η Νικαίτη ακούει το κρυφό τηλεφώνημα της Στυλιανής στον Άγγελο. Ο Χάρης αναλαμβάνει δράση για τις επιχειρήσεις, ενώ ο Θεόφιλος είναι σε απόγνωση. Φωτεινή και Ορφέας συναντιούνται.