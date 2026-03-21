Το σόι σου: Το Χαμπεϊκό αναζητά έναν κρυμμένο θησαυρό σε κάθε γωνιά της Αθήνας

Εξελίξεις στo νέo επεισόδιo της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου που θα προβληθεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου στις 21:00 το βράδυ.

Το σόι σου: Πέμπτη 26 Μαρτίου 21:00

Επεισόδιο 36: «Λεφτά να μελετήσεις» – Ενώ ο Διονύσης με την Αλίνα ασχολούνται με φιλανθρωπίες, ο Χαμπέας αποφασίζει να κάνει μια καινούργια αγορά για το σπίτι: μια εξαιρετικά κακόγουστη παπουτσοθήκη, την οποία η Χαρούλα κοιτάζει να ξεφορτωθεί με κάθε τρόπο! Από έναν λάθος χειρισμό του Μιχάλη, το έπιπλο θα καταλήξει στην Όλγα και από εκεί στη Λυδία, και από εκεί πάλι πίσω στο πατρικό των Χαμπέων… Και ενώ το ιδιότυπο γαϊτανάκι συνεχίζεται, στην πόρτα τους εμφανίζεται ο πλανόδιος που πούλησε την παπουτσοθήκη στον Χαμπέα, αναζητώντας την διακαώς. Όταν οι Χαμπέοι μάθουν τι ήταν κρυμμένο μέσα στην παπουτσοθήκη, θα αρχίσει ένα κυνηγητό στην Αθήνα χωρίς προηγούμενο, καθώς όλοι θα αναζητούν το έπιπλο… και τον χαμένο θησαυρό!

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα