Δήμητρα Κατσαφάδου: Έφαγα πολύ bullying, με έλεγαν φυτό και ήμουν πάντα στην απέξω

Αντιμέτωπη με το bullying των συμμαθητών της βρέθηκε η Δήμητρα Κατσαφάδου όταν πήγαινε σχολείο, καθώς διάβαζε πολύ και τη φώναζαν «φυτό».

Όπως αποκάλυψε η επιχειρηματίας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» το βράδυ της Κυριακής 22 Μαρτίου τα παιδικά της χρόνια ήταν αρκετά σκληρά, καθώς αισθανόταν πως έπρεπε να είναι συνέχεια πρώτη για να μην απογοητεύσει την οικογένειά της. Μεγαλώνοντας, όμως, κατάφερε να κάνει πολλά από τα όνειρά της πραγματικότητα, όμως οι δυσκολίες παραμένουν, καθώς πολλές φορές περνά καταθλιπτικές περιόδους και κρίσεις άγχους.

Η Δήμητρα Κατσαφάδου, εξήγησε αρχικά πως ως παιδί δεν είχε πολλές παρέες στο σχολείο, με τη μητέρα της να θέτει συνεχώς τον πήχη ψηλά για τις επιδόσεις της στα μαθήματα: «Στο σχολείο ήταν αυστηρά και σκληρά πολύ. Bullying πολύ. Έφαγα bullying γιατί διάβαζα πολύ, όλη νύχτα, και με έλεγαν φυτό, δεν με έκαναν παρέα οι αντάρτες του σχολείου, ήμουν πάντα στην απέξω. Ήμουν η πρώτη των πρώτων γιατί αν δεν ήμουν, "μαύρο φίδι που με έφαγε". Η μαμά κράτησε τη σημαία της ηθικής στην οικογένεια, αλλά έβαζε πάντα πολύ ψηλά τον πήχη. Μια φορά ισοφάρισα με μια συμμαθήτριά μου και δεν μου είπε μπράβο. Έβαζε συνέχεια όλο και πιο ψηλά τον πήχη. Τα ήθη και τα έθιμα της Μάνης επιβάλλουν αυτές τις συμπεριφορές και τις πρωτιές», είπε.

Και πρόσθεσε: «Δεν θα άλλαζα με τίποτα τη διαπαιδαγώγηση της μητέρας μου. Ήθελα να γίνω φιλόλογος, αλλά τελευταία στιγμή άλλαξα γιατί το ήθελε το πατέρας μου που ήταν γιατρός. Έπρεπε να του κάνω το χατίρι. Δεν πέταξαν από χαρά οι γονείς μου, γιατί δεν πέρασα τον πρώτο στόχο. Δεν πέρασα για πολύ λίγο στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης και πέρασα στο Χημικό».