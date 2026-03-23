Ζόζεφιν – Νίνο: "Πήρα το πρώτο αεροπλάνο και πήγα στο νησί του"

Νίνο και Ζόζεφιν φαίνεται πως είναι ξανά μαζί, με μια σειρά από αναρτήσεις τους να ρίχνουν «νερό στο μύλο» των σχετικών συζητήσεων.

Οι δύο καλλιτέχνες προμοτάρουν τη συνεργασία τους, με ορισμένους να τονίζουν πως έμμεσα επιβεβαιώνουν την επανασύνδεσή τους. Οι δυο τους ήταν ζευγάρι και παλαιότερα, από το 2023 μέχρι το 2024.

Προ μηνών υπήρξαν δημοσιεύματα που ανέφεραν πως Νίνο και Ζόζεφιν αποφάσισαν να συγκατοικήσουν. Τότε και οι δύο δεν τα είχαν σχολιάσει. Πηγές από το περιβάλλον τους πάντως, ανέφεραν τότε πως ήταν μαζί, ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι. Το απόγευμα της Κυριακής (22-03-2026), η τραγουδίστρια αποφάσισε να βάλει τέλος σε όλα όσα γράφονται, στέλνοντας η ίδια μήνυμα για την επανασύνδεσή τους.

Συγκεκριμένα, η Ζόζεφιν δημοσιοποίησε βίντεο, στο οποίο τη βλέπουμε στο αεροδρόμιο της Ρόδου, το νησί από όπου κατάγεται ο τραγουδιστής, τον οποίο πήγε να επισκεφθεί.

«Λένε πως κάνεις τρέλες για έναν έρωτα… Εγώ πήρα το πρώτο αεροπλάνο και πήγα στο νησί του και όπου βγει. Η φωνή του δεν ξεχνιέται τελικά…», έγραψε στην ανάρτησή της η ίδια.