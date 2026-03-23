Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μου λείπεις μαμά

Ο παρουσιαστής, την Κυριακή 22 Μαρτίου, δημοσίευσε μία φωτογραφία όπου κρατάει το χέρι της μητέρας του που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιανουάριο, σε μία από τις τελευταίες στιγμές που μοιράστηκαν, και έγραψε: «Μου λείπεις μαμά».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε μεγάλη αδυναμία στη μητέρα του και από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, συγκινείται όταν μιλάει για εκείνη ή όταν ακούει άλλα πρόσωπα να μιλούν για τη σχέση που έχουν με τους γονείς τους. Πρόσφατα, στο «The 2Night Show», με αφορμή τη συζήτηση που είχε με την καλεσμένη του, Αλεξάνδρα Μπουνάτσα για το πένθος, σημείωσε ότι νιώθει την παρουσία της, παρά τον θάνατό της, εξηγώντας πως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τα πολύ αγαπημένα πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή.

Όπως είπε ο ίδιος: «Άνθρωποι που αγαπάμε πάρα πολύ, νομίζω ότι δεν φεύγουν ποτέ από δίπλα μας. Ας πούμε καμιά φορά ακόμα και για τη μητέρα μου, τώρα που την έχασα πρόσφατα, λέω "είναι", "έλα μαμά πού είσαι;". Μόνος μου μιλάω. Κάποια πρόσωπα δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή μας».