Τομ Κρουζ: Η αποκάλυψη του σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ για τη συνεργασία τους

Ο 79χρονος "παραμυθάς" του Χόλιγουντ, Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) αποκάλυψε πρόσφατα πώς ήταν η συνεργασία του με τον σούπερ σταρ του σινεμά, Τομ Κρουζ (Tom Cruise), μιλώντας σε εκδήλωση του Φεστιβάλ SXSW στο Όστιν του Τέξας.

Ο θρυλικός Αμερικανός σκηνοθέτης που έχει κερδίσει 2 φορές το βραβείο Όσκαρ σκηνοθεσίας για τα φιλμ "Η Λίστα του Σίντλερ" και "Η Διάσωση του στρατιώτη Ράιαν" τηδ εκαετία του '90, είχε ενώσει τις δυνάμεις του με τον 63χρονο σήμερα, σταρ σε 2 φιλμ επιστημονικής φαντασίας, στο «Minority Report» (2002) και στο «War of the Worlds» (2005). Ο Σπίλμπεργκ μοιράστηκε με το κοινό ότι ο Κρουζ εμφανιζόταν στο γύρισμα πριν από το συνεργείο.

«Ο Τομ ερχόταν κάθε πρωί την ίδια ώρα με μένα», είπε ο Σπίλμπεργκ, και εξήγησε: «Εγώ φτάνω στο πλατό πριν από όλους, ακόμη και από το συνεργείο, γύρω στις 6:30. Και εκείνος επέμενε να είναι εκεί μαζί μου, για να σχεδιάζουμε όλη τη μέρα από την αρχή, κάτι που με βοήθησε πολύ».

Ο Σπίλμπεργκ τονίζει πως αυτή η συνήθεια δεν ήταν απλώς ενδεικτική της πειθαρχίας του Τομ Κρουζ, αλλά ανέβαζε όλη την παραγωγή σε ένα επίπεδο συνεργασίας και αποτελεσματικότητας. Ο ηθοποιός είναι γνωστός για την αφοσίωσή του, την εκπαίδευση σε δεξιότητες που χρειάζονται οι ρόλοι του και την προετοιμασία των νεότερων συν-πρωταγωνιστών, όπως έκανε στο "Top Gun: Maverick" το 2022. Σύμφωνα με τον Σπίλμπεργκ, ο Τομ Κρουζ «δεν περιορίζεται μόνο στο να υποδύεται τον χαρακτήρα του», αλλά επενδύει χρόνο και ενέργεια για να κατανοήσει κάθε λεπτομέρεια της παραγωγής. Η εμπειρία αυτή αφήνει μια αίσθηση μοναδικής συνεργασίας, όπου η πειθαρχία, η αφοσίωση και η προσοχή στη λεπτομέρεια οδηγούν σε αποτελέσματα υψηλού επιπέδου.

Ο Glen Powell, ένας από τους νέους πιλότους του "Top Gun: Maverick", συμπληρώνει πως «ο Τομ είναι όσο σπουδαίος νομίζουμε – ευγενικός, εργατικός, γενναιόδωρος και πάντα διαθέσιμος». Το μήνυμα είναι σαφές: η αφοσίωση στον ρόλο και η συνεργασία με το γύρισμα είναι στοιχεία που κάνουν τον Τομ Κρουζ μοναδικό στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Να προσθέσουμε πως η νέα ταινία του Σπίλμπεργκ "Disclosure Day" θα βγει τον Ιούνιο στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ