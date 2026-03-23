Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ, Άρης Κόντος αποκαλύπτει: Δεν είναι καθόλου ψωνισμένος

Αρχικά, ο Άρης Κόντος επισήμανε πως τα γυρίσματα ήταν πολύ απαιτητικά, όμως ο σταρ, πάντοτε τον χαιρετούσε και του μιλούσε όποτε τον έβλεπε, ενώ συχνά τον καθοδηγούσε: «Δεν είναι καθόλου ψωνισμένος ο Μπραντ Πιτ. Είναι τελείως χαλαρός και κάνει συνέχεια πλάκα. Ήταν πολύ καλός με το παιδάκι που έπαιζε και με το προσωπικό είναι πολύ φιλικός. Με έμενα έκανε πλάκα. Μου έδινε οδηγίες και ο σκηνοθέτης αλλά και ο Μπραντ Πιτ. Ήταν δύσκολα γυρίσματα, 12-14 ώρες την ημέρα. Όποτε έμπαινα ήταν πάρα πολύ φιλικός. Στα διαλείμματα μιλούσαμε λίγο, αλλά όταν κάναμε διάλειμμα μισή ώρα έφευγε για να μάθει τα λόγια. Ήταν απαιτητικό το σενάριο και τα γυρίσματα», είπε.

Ο Άρης Κόντος μίλησε στο «Πρωινό» τη Δευτέρα 23 Μαρτίου και ανέφερε πως ο χολιγουντιανός σταρ ήταν πολύ φιλικός με όλους τους συνεργάτες του και πως ήταν πολύ αφοσιωμένος στη δουλειά του, σε σημείο που στα μεγάλα διαλείμματα από τα γυρίσματα, εκείνος πήγαινε και μελετούσε τα λόγια του. Στη συνέντευξή του αποκάλυψε πως είδε και τη σύντροφο του Μπραντ Πιτ στα γυρίσματα, ενώ αποκάλυψε και πώς ο ίδιος ξεκίνησε να ασχολείται με την υποκριτική.

Καθόλου ψωνισμένο χαρακτήρισε τον Μπραντ Πιτ , ο σωσίας του Άρης Κόντος, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί του στα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» που πραγματοποιήθηκαν στην Ύδρα και στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες.

Στη συνέχεια, δήλωσε πως η Ελλάδα άρεσε στον Μπραντ Πιτ, όμως δεν περίμενε να έχει τόσο κρύο: «Του Μπραντ του άρεσε η Ελλάδα αλλά δεν περίμενε ότι κάνει τόσο κρύο. Πολλές φορές ανάβαμε τη σόμπα και ερχόταν εκεί για να ζεσταθεί. Δεν ξέρω πού έμενε», ανέφερε.

Για την αμοιβή που έλαβε ο ίδιος για τον ρόλο του στην ταινία, εξομολογήθηκε: «Αμείφτηκα καλά για αυτή τη συμμετοχή μου στην ταινία. Εγώ πληρωνόμουν κάθε εβδομάδα. Ήταν χολιγουντιανή παραγωγή».

Ο Άρης Κόντος, έπειτα, ανέφερε πως συνάντησε τη σύντροφο του Μπραντ Πιτ στα γυρίσματα, αλλά δεν υπήρξαν τρυφερές στιγμές μεταξύ τους καθώς το περιβάλλον ήταν επαγγελματικό: «Η κοπέλα του ήταν πολύ γλυκιά, χαμογελαστή και απλή. Την είχα δει 2-3 φορές στα γυρίσματα. Σε τέτοιο περιβάλλον δεν μπορείς να καταλάβεις πολλά για τη σχέση τους. Ήταν πολύ εντατικά τα γυρίσματα. Ήταν πολύ όμορφη, πιο όμορφη από κοντά. Κι αυτός μαζί της ήταν μια χαρά».

Μιλώντας για τον εαυτό του, δήλωσε πως μεγάλωσε στη Ρουμανία τα πρώτα χρόνια της ζωής του και πως η υποκριτική μπήκε από νωρίς στο μυαλό του: «Γεννήθηκα στη Ρουμανία. Ο πατέρας μου είναι Έλληνας, η μάνα μου είναι Ρουμάνα. Ο πατέρας μου τότε σπούδαζε ιατρική στη Ρουμανία και γνώρισε τη μάνα μου. Έμεινα στη Ρουμανία μέχρι τα 6 μου και έκανα δημοτικό εδώ. Μετά το Λύκειο έκανα ηχοληψία και μετά άρχισα να ταξιδεύω για περίπου δέκα χρόνια. Ήμουν μοντέλο, έμενα Νέα Υόρκη και Καναδά. Μετά έκανα δεύτερη σχολή ψυχολογίας στη Ρουμανία. Την ηθοποιία την αγαπούσα από μικρό παιδί. Οι πιο ευτυχισμένες στιγμές μου ήταν όταν πήγαινα στο βίντεο κλαμπ με τον πατέρα μου. Όταν έκανα μόντελινγκ στη Νέα Υόρκη έκανα και μαθήματα υποκριτικής. Πάντα ξέκλεβα χρόνο, οπότε πάντα ήμουν ηθοποιός», είπε.

Για την ομοιότητά του με τον Μπραντ Πιτ, επισήμανε πως από μικρός έμοιαζε μαζί του: «Άρχισαν πρώτα οι φίλοι μου να μου λένε ότι μοιάζω με τον Μπραντ Πιτ. Δεν προσπαθούσα να του μοιάζω, άλλα ό,τι κι αν έκανα με παρομοίαζαν», τόνισε.