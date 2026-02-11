Τα 4 πράγματα που δεν ξέρατε για τον τραχανά και 3 εύκολες συνταγές

Αποδεικνύεται ότι πολλοί άνθρωποι δεν είναι πραγματικά εξοικειωμένοι με τον τραχανά… Ακόμα κι αν τον έχουν φάει!

Πρώτα απ’ όλα, ο τραχανάς είναι μία ιδιαίτερη, αρχαία (και φυσικά κάπως ξεχασμένη) λιχουδιά.

Σύμφωνα με το enikos.gr πρόκειται για έναν σπόρο που είναι κάπου μεταξύ «ξηρής σούπας» και ζυμαρικών. Το όνομα προέρχεται από την αρχαία λέξη «θραύσμα». Εκεί κρύβεται όλη η ιστορία του! Τα κύρια συστατικά του τραχανά είναι είτε σιμιγδάλι ή κάποιο άλλο είδος δημητριακών, είτε αλεύρι και γαλακτοκομικά προϊόντα. Στην πραγματικότητα, ο τραχανάς εφευρέθηκε αρχικά για να βοηθήσει τους ανθρώπους να διατηρούν το γάλα τους κατά τους χειμερινούς μήνες.

Συνδυάζοντας το με το σιτάρι, το άφηναν να στεγνώσει στον ήλιο και δημιουργούσαν θροΐσματα, που χρησιμοποιούσαν για τους κρύους μήνες. Αν αναρωτιέστε, είναι πιο δημοφιλής στα Βαλκάνια, και κυρίως σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Τουρκία και η Βουλγαρία. Επειδή ο τραχανάς είναι βασικά ένα προϊόν σιταριού, οι άνθρωποι τον χρησιμοποιούν συχνά ως ζυμαρικό.

Μιλώντας για ζυμαρικά, ο τραχανάς είναι πραγματικά μια εξαιρετικά νόστιμη και υγιεινή εναλλακτική λύση για τα παραδοσιακά ζυμαρικά. Επιπλέον, πολλοί τον χρησιμοποιούν αντί για ρύζι όταν φτιάχνουν σούπες. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δίνει πυκνότητα και επιπλέον γεύσεις στο φαγητό.

Ο τραχανάς διατίθεται σε δύο βασικές εκδοχές: τη γλυκιά και την ξινή, ανάλογα με τον τύπο του γάλακτος που χρησιμοποιείται και τη διαδικασία παρασκευής του.

Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε σούπες, αλλά και ως συνοδευτικό σε διάφορα πιάτα, αντικαθιστώντας συχνά τα ζυμαρικά ή το ρύζι. Το γεγονός ότι είναι εύκολος στην παρασκευή του και γεμάτος γεύση τον καθιστά αγαπητό σε πολλούς, από μικρούς έως μεγάλους!

Τραχανόσουπα

Γενικά, πρόκειται για σούπα τραχανά με τυρί (συνήθως φέτα). Αυτή είναι η ξινή εκδοχή του τραχανά, καθώς υπάρχει και γλυκιά εκδοχή!

Θα χρειαστείτε:

100γρ. τραχανά

1 λίτρο νερό

125γρ. βούτυρο

200γρ. τυρί (φέτα)

Οδηγίες

Βάζετε τον τραχανά και το βούτυρο σε μια κατσαρόλα με λίγο κρύο νερό. Ανακατεύετε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να μαλακώσει και να εξατμιστεί το νερό.

Στο τέλος, θα έχετε έναν αρκετά πηκτό πολτό. Σερβίρετε με τριμμένη φέτα από πάνω.

Τραχανάς με κρέας

Ένα άλλο ξινό πιάτο που θα ξετρελάνει την οικογένειά σας!

Θα χρειαστείτε:

1 κούπα τραχανά

200γρ. κιμά με μυρωδικά

3 ½ κούπες νερό

1-2 κ.σ. Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

Οδηγίες

Ξεκινάτε τη διαδικασία τηγανίζοντας τον κιμά σε ελαιόλαδο.

Προσθέτετε 3 κούπες νερό και στη συνέχεια τον τραχανά. Ανακατεύετε και μαγειρεύετε σε χαμηλή φωτιά για 20 λεπτά.

Βεβαιωθείτε ότι σιγοβράζει και όχι ότι βράζει δυνατά!

Αν το νερό εξατμιστεί γρήγορα, προσθέστε μισή κούπα νερό ακόμη. Όταν το κατεβάσετε από τη φωτιά, ο τραχανάς θα «πιεί» επιπλέον νερό.

Αυτό το εύκολο δείπνο είναι τύπου à la minute και συνήθως δεν χρειάζεται ψωμί, αν και φυσικά είναι θέμα προτίμησης!

Γλυκός Τραχανάς

Όπως ήδη ξέρετε, υπάρχει και η γλυκιά εκδοχή, που μπορεί να κάνει την πρωινή σας ρουτίνα ακόμη πιο όμορφη, γιατί δεν παίρνει πολύ χρόνο και είναι υπέροχη!

Θα χρειαστείτε:

1 κούπα τραχανά

500ml νερό

1 κούπα γάλα

Μέλι

Οδηγίες

Πρώτα, βράζετε τον τραχανά σε αλατισμένο νερό. Όταν είναι αρκετά μαλακός, στραγγίζετε και προσθέτετε γάλα.

Βάζετε την κατσαρόλα ξανά στη φωτιά για 1-2 λεπτά. Στο τέλος, γλυκαίνετε το πρωινό σας με μέλι, μαρμελάδα ή ό,τι άλλο νομίζετε ότι θα το γλυκάνει αρκετά!