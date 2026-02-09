Τσικνοπέμπτη: 5 συμβουλές για να ψήσετε σωστά το κρέας

Μεγάλη γιορτή της κρεατοφαγίας την ερχόμενη Πέμπτη (13/2) και πολλοί είναι εκείνοι που θα προτιμήσουν να “γιορτάσουν” σε κάποια ταβέρνα ή να παραγγείλουν ψητά στο σπίτι.

Αν ωστόσο ανήκετε σε αυτούς που διοργανώνετε μπάρμπεκιου στο σπίτι για την παρέα ή/και την οικογένειά σας, και θα ‘περάσετε’ την Τσικνοπέμπτη πάνω από την ψησταριά, σας παραθέτουμε μερικές χρήσιμες συμβουλές για να πετύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Τι πρέπει να προσέξετε για να πετύχετε το τέλειο ψήσιμο

1. Η σωστή θερμοκρασία

Πριν βάλουμε το κρέας στη σχάρα βγάλτε το από το ψυγείο και αφήστε το τουλάχιστον για μισή ώρα έξω, για να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

2. Η σχάρα

Πριν ξεκινήσουμε φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει σχολαστικά τη σχάρα από προηγούμενα υπολείμματα, για να μη δημιουργηθούν υπερβολικές μαυρίλες πάνω στο κρέας από κολλημένα λίπη. Πριν τοποθετήσουμε το κρέας στη σχάρα, την περνάμε με λεμόνι και τη βάζουμε να κάψει καλά. Έπειτα τη λαδώνουμε για να μην κολλήσει το κρέας.

3. Μέτρια φωτιά

Οι φλόγες στο BBQ είναι καλές μόνο για τις φωτογραφίες. Αν και θέλουμε υψηλή θερμοκρασία η φωτιά πρέπει να είναι μέτρια. Αν βάλουμε το κρέας σε φωτιά θα καεί απ’ έξω πολύ γρήγορα και μέσα δεν θα ψηθεί. Εμείς θέλουμε το αντίθετο να καραμελώσει απ’ έξω και να ψηθεί σωστά διατηρώντας τα υγρά του.

4. Το αλάτισμα

Αλατοπιπερώνουμε πάντα στο τέλος και όχι νωρίτερα, γιατί αλλιώς το κρέας μπορεί να γίνει σκληρό και στεγνό. Το ίδιο ισχύει και για τα μπαχαρικά. Τα προσθέτουμε πάντα αφού βγάλουμε το κρέας από τη φωτιά, γιατί αλλιώς θα αλλοιώσουν τη γεύση.

5. Το κόψιμο και η “ξεκούραση”

Αφού βγάλουμε το κρέας από τη φωτιά, το βάζουμε σε ένα πιάτο και αφήνουμε χωρίς να το ακουμπάμε το να ξεκουραστεί τουλάχιστον για 5 με 7 λεπτά. Το κρέας συνεχίζει να μαγειρεύετε και αφού το κατεβάσετε από τη φωτιά. Σε καμία περίπτωση, φυσικά, δεν πρέπει να κόψουμε την μπριζόλα μόλις την κατεβάσετε από τη φωτιά. Μετά από λίγο με ένα να μεγάλο μαχαίρι,κόβουμε σε λεπτές φέτες προς την αντίθετη φορά των ινών του κρέατος.