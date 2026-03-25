Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος- Αισθητός σε Θεσσαλονίκη και Σποράδες

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (25/3) στο Άγιο Όρος.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του γεωδυναμικού ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 δυτικά - βορειοδυτικά των Καρυών με εστιακό βάθος 10,6 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο σεισμός έγινε αισθητός στη Θεσσαλονίκη και τις Σποράδες.

Λίγη ώρα αργότερα στο ίδιο σημείο σημειώθηκαν με διαφορά ενός λεπτού, 21:20 και 21:21 δύο νέες σεισμικές δονήσεις, η μία 3 και η άλλη 3,3 Ρίχτερ.