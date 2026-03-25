25η Μαρτίου: Μαθήτρια του Ειδικού Σχολείου στη Λήμνο παρέλασε μαζί με τον σκύλο-βοηθό της

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της παρέλασης για την 25η Μαρτίου στη Μύρινα της Λήμνου ήταν όταν η μικρή Φωτεινή, μαθήτρια του Ειδικού Σχολείου, παρέλασε συνοδευόμενη από τον σκύλο-βοηθό της, Ντάζ, προκαλώντας θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους.
Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο Ντάζ είναι εκπαιδευμένος σκύλος-βοηθός και η παρουσία του στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου ήταν καθοριστική, καθώς προσέφερε στη μαθήτρια από την Λήμνο αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας μέσα στο απαιτητικό περιβάλλον της παρέλασης, με τον θόρυβο, τη μουσική και την παρουσία του πλήθους.
Η εικόνα της Φωτεινής με την παραδοσιακή φορεσιά της Λήμνου και τον τετράποδο συνοδό της να βαδίζει δίπλα της ήταν από εκείνες που ξεπέρασαν τον εορταστικό χαρακτήρα της ημέρας. Το στιγμιότυπο ξεχώρισε όχι μόνο για τη συγκινησιακή του φόρτιση, αλλά και για το μήνυμα συμπερίληψης που εξέπεμψε.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr