Τρίκαλα: Στην εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δυο στελέχη της "Βιολάντα"

Οι συλληφθέντες απολογήθηκαν χθες το απόγευμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ
Στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων οδηγήθηκαν σήμερα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας «Βιολάντα», ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.
Οι συλληφθέντες απολογήθηκαν χθες το απόγευμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελέα.
Ρουμανία: Συγκλονισμένος ο οδηγός της νταλίκας που συγκρούστηκε με οπαδούς του ΠΑΟΚ
Καιρός: Την Πέμπτη το peak της κακοκαιρίας στην Πάτρα- «Αναμένουμε 30 - 40 χιλιοστά βροχής» λέει ο Νικόλας Σερέτης
Έβαλε υαλουρονικό σε… νυχάδικο και παραμορφώθηκε! Η απίστευτη περιπέτεια Πατρινής που της ζητούν και τα… ρέστα- Τι λένε στο thebest.gr Δαράβαλης και Μαστοράκου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr