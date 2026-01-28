Τρίκαλα: Στην εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δυο στελέχη της "Βιολάντα"

Στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων οδηγήθηκαν σήμερα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας «Βιολάντα», ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Οι συλληφθέντες απολογήθηκαν χθες το απόγευμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελέα.