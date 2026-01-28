Καιρός: Την Πέμπτη το peak της κακοκαιρίας στην Πάτρα- «Αναμένουμε 30 - 40 χιλιοστά βροχής» λέει ο Νικόλας Σερέτης

Δύο διαδοχικές κακοκαιρίες θα επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, όπως δηλώνει στο thebest.gr ο γεωλόγος - προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους.

«Από την Πέμπτη έως και το Σαββατοκύριακο αναμένουμε έντονες και κατά τόπους ραγδαίες βροχοπτώσεις, καθώς και ισχυρούς ανέμους», δηλώνει, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν θα έχουμε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες». Όπως σημειώνει, «οι κακοκαιρίες επηρεάζουν κυρίως τη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο, με τα ύψη βροχής να φτάνουν τα 30 με 40 χιλιοστά».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Πάτρα, τονίζοντας ότι «το peak των φαινομένων για την περιοχή αναμένεται την Πέμπτη». Σύμφωνα με τον ίδιο, «την Πέμπτη και το Σάββατο θα έχουμε πιο έντονα φαινόμενα, ενώ την Παρασκευή και την Κυριακή η κατάσταση θα έχει πιο ήπια χαρακτηριστικά».

Για τις επόμενες ημέρες, ο κ. Σερέτης αναφέρει ότι «τη Δευτέρα αναμένουμε ασταθή καιρό», ενώ προσθέτει πως «θα σημειωθούν χιονοπτώσεις σε υψόμετρα άνω των 1.500 μέτρων, τόσο στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων όσο και στην κορυφή του Παναχαϊκού». «Από την Τρίτη και μετά, ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί», συμπληρώνει.

Ο καιρός το καρναβάλι

Αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες ενόψει της καρναβαλικής περιόδου, ο προγνώστης καιρού εμφανίζεται καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι «μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου δεν αναμένουμε κάποια έντονη ψυχρή εισβολή». Όπως εξηγεί, «κατά περιόδους θα έχουμε κρύο και βροχές, αλλά όχι ακραία χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά».

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας προβλέπεται αύριο Πέμπτη (29-01-26) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Πέμπτη (29-01-26)

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.