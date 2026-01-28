Ρουμανία: Συγκλονισμένος ο οδηγός της νταλίκας που συγκρούστηκε με οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σοκ προκαλούν οι μαρτυρίες των οδηγών που είδαν το μαύρο βανάκι που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ να σκορπίζεται στον αέρα, μετά την μοιραία σύγκρουση με νταλίκα στη Ρουμανία, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

Ο Πολωνός οδηγός της νταλίκας, στο οποίο προσέκρουσε το μίνι βαν, δήλωσε στη ρουμανική εφημερίδα Libertatea, ότι, σε 34 χρόνια καριέρας και με εκατομμύρια χιλιόμετρα στο ενεργητικό του, δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο.

«Οδηγούσα κανονικά και ήρθε κατευθείαν πάνω μου. Μπήκε κατευθείαν κάτω από τις ρόδες», δήλωσε ο οδηγός σε κατάσταση σοκ.

Μια κάμερα που βρισκόταν στην καμπίνα ενός βυτιοφόρου φορτηγού, το οποίο το μίνι βαν προσπέρασε πριν από τη σύγκρουση, δείχνει πως ο Έλληνας οδηγός ολοκλήρωσε την προσπέραση και άναψε δεξί φλας για να επιστρέψει στη λωρίδα του. Το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο στρίβει αριστερά και περνά στο αντίθετο ρεύμα, πέφτοντας κατευθείαν πάνω στην νταλίκα που οδηγούσε ο Πολωνός.

Ο Τούντορ Κρετσιούν, ένας νεαρός που βρισκόταν δύο αυτοκίνητα πίσω από το μίνι λεωφορείο με τους Έλληνες οπαδούς, περιέγραψε τη στιγμή του ατυχήματος.

«Ο οδηγός του βαν κοιτούσε συνεχώς. Κάποια στιγμή μπήκε για προσπέραση. Από το σημείο που ήμουν φαινόταν ξεκάθαρα ότι δεν είχε καμία πιθανότητα (σ.σ. να ολοκληρώσει την προσπέραση) ή τουλάχιστον ότι ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Η νταλίκα ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. Το κατάλαβε ενώ προσπερνούσε, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την προσπέραση και έπεσε στην νταλίκα στα δεξιά του, προσπαθώντας να επιστρέψει στη λωρίδα του. Τη στιγμή που έπεσε στην δεξιά νταλίκα, εκτινάχθηκε και στην κόκκινη», δήλωσε ο Τούντορ Κρετσιούν, ο οποίος ήταν και αυτός που κάλεσε το 112.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι μετά το δυστύχημα είδε έναν από τους επιζώντες να βγαίνει από το όχημα περπατώντας.

